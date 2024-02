MADRID, España.- La cubana Frida Laira Riverón, madre del niño Thiago Fernando, diagnosticado con Síndrome de Distrofia Muscular de Duchenne, denunció este domingo que el estado de su hijo ha empeorado por una negligencia médica.

En una publicación de Facebook la madre explicó que el niño, de nueve años, ahora enfrenta graves problemas de movilidad tras una intervención médica. La publicación detalla que después de casi 22 horas de operación bajo anestesia general, los médicos le informaron que el implante no fue satisfactorio.

“Hoy mi hijo no tiene movilidad del lado izquierdo de su cuerpecito. Resulta que después de someter a Thiago Fernando a casi 22 horas de operación con anestesia general, que solo Dios sabe qué podía estar pasando, me dicen que el implante no fue satisfactorio. Sí, claro, eso lo puedo notar, pero el porqué. Ahhh, pues muy sencillo: la segunda parte del proceso no se la realizaron como debían, puesto que el personal médico a las 11:00 de la noche no estaba completo y decidieron hacerle la colocación en la mano donde le tenían canalizada la venita para pasarle los antibióticos y no en vena profunda como es el proceso”, explica Frida Laira Riverón.

Seguidamente precisa: “VENAS PROFUNDAS (venas profundas del miembro inferior tibiales anteriores, dos venas tibiales posteriores y dos venas peroneas). O sea, venas profundas es lo que se sobra para haberle hecho el proceso y saliera de forma satisfactoria”.

En la misma publicación Frida Laira Riverón dijo también que quedó cerrado el programa de implementación de células madre para su hijo, por falta de recursos, insumos y personal médico.

“¿Que va a pasar a partir de ahora con mi guerrero, con este niño que tiene muchísimas ganas de vivir, de poder realizarse como los otros niños de su edad? Mi niño tiene solo nueve añitos, no merece que sea condenado de esta forma”, dijo desesperada.

Como en ocasiones anteriores, la mujer pidió ayuda para conseguir una visa humanitaria para Thiago.

Thiago Fernando fue diagnosticado de Síndrome de Distrofia Muscular de Duchenne en mayo de 2018. En el momento del diagnóstico, según denunció la madre, los médicos le dijeron: “Mamá, su niño tiene Síndrome de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), y es una enfermedad que no tiene cura. No coja lucha que, haga lo que haga, su hijo se va a morir”.

En entrevista con CubaNet en octubre pasado, la madre de Thiago contó que antes de saber el diagnóstico ella y el niño (que entonces tenía tres años y ocho meses) pasaron por varios especialistas del Hospital William Soler: ortopedia, fisiatría, neurología y finalmente, genética, que es quien diagnostica la enfermedad.

A pesar de los esfuerzos de Frida Laira Riverón por buscar tratamiento para su hijo, ha tenido que enfrentarse a las trabas y negligencias del sistema de salud cubano, que está poniendo la vida del niño en riesgo. Las respuestas de las autoridades sanitarias han sido evasivas, y la falta de atención médica adecuada mantienen a Thiago en una situación crítica.

