MIAMI, Estados Unidos. – Casi un cuarto de Cuba estará en apagón en el horario pico de este jueves (tarde-noche), de acuerdo con el parte diario de la estatal Unión Eléctrica (UNE). Los cortes se deben a averías en varias centrales termoeléctricas, mantenimientos programados y falta de combustible.

Para este jueves, la UNE estima una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.310 megavatios (MW) y una demanda de 2.950 MW. El déficit (diferencia entre la oferta y la demanda) será de 640 MW, aunque la afectación alcanzará los 710 MW en el horario pico, de acuerdo con las previsiones oficiales.

Actualmente, los cortes de electricidad afectan a todas las provincias (aunque son peores fuera de La Habana) y han alcanzado hasta las 10 horas diarias dos veces al día (alrededor de 20 horas en total).

El pasado mes, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que el país experimentaría cortes eléctricos “prolongados” hasta junio debido a los trabajos de mantenimiento en el sistema energético. Esta medida, según las autoridades, busca reducir las interrupciones durante los meses de julio y agosto, cuando el consumo es mayor.

“Vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto”, dijo Díaz-Canel en el sexto episodio de su pódcast Desde la Presidencia. El gobernante dejó claro que no se puede garantizar la ausencia total de apagones: “No podemos comprometernos a que no haya apagones. Debido a las condiciones actuales del sistema, ese compromiso no es posible ahora”, declaró.

Los apagones, que han superado el tercio de afectación en las últimas semanas, complican aún más la ya tensa situación energética del país. Los cortes de energía afectan todas las provincias, alcanzando hasta diez horas diarias, incluso en La Habana, donde se implementan apagones “programados” por barrio, con una duración aproximada de ocho horas.

Estos apagones no solo deterioran el rendimiento económico de Cuba, que lleva años sumida en una grave crisis, sino que también han sido el detonante de protestas antigubernamentales. Las más notables ocurrieron el 11 de julio de 2021, las mayores en décadas, y más recientemente el 17 de marzo en Santiago de Cuba y otras localidades.

