MIAMI, Estados Unidos. ─ Opositores cubanos enviaron este domingo una carta abierta a varios líderes mundiales y funcionarios de importantes organismos multilaterales internacionales alertando sobre la situación en que se encuentra el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien este domingo cumplió siete días en huelga de hambre y sed.

Entre los destinatarios de la misiva están el Papa Francisco; António Guterres, Secretario General de la ONU; Joe Biden, y demás representantes de la actual Administración Estadounidense; Josep Borrell, y demás representantes de la Comisión Europea; el Parlamento Europeo; el Congreso de EE. UU.

El documento busca movilizar la solidaridad internacional en favor de Otero Alcántara, actualmente recluido en el Hospital Universitario “General Calixto García”, de la capital cubana. El opositor fue conducido hasta allí en la madrugada de hoy tras ser sacado de su residencia, en la barriada de San Isidro, por agentes del régimen castrista.

La carta rechaza la declaración emitida en la mañana de hoy por la Dirección Provincial de Salud de La Habana, que asegura que Otero Alcántara llegó a la instalación hospitalaria con parámetros de salud aparentemente normales, dejando en entredicho la posibilidad de que el joven artista hubiese cumplido con el ayuno.

El mensaje de los opositores cubanos también fue enviado a mandatarios y parlamentos de naciones democráticas; organizaciones defensoras de los derechos humanos; obispos, sacerdotes y laicos católicos de Cuba; pastores, iglesias y fieles evangélicos, oposición pacífica, sociedad civil independiente y pueblo de Cuba en general.

La carta fue firmada por Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco; Martha Beatriz Roque Cabello, economista y exprisionera de conciencia; José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Iván Hernández Carrillo, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC); Arianna López Roque, de la Academia “Julio Machado”; Ángel Moya Acosta, exprisionero de conciencia; Félix Navarro Rodríguez, del Partido Por la Democracia “Pedro Luis Boitel”; Juan Alberto de la Nuez Ramírez, del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación (MCRR); Roberto López Ramos, del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC); Yanisbel Valido Pérez, del Comando Cívico “Leoncio Vidal”; y los pastores Alaín Toledano Valiente y Yoel Demetrio Asprón Morales.

A continuación, reproducimos íntegramente el documento.

En la madrugada del 2 de mayo de 2021, en La Habana, fuerzas represivas del régimen de partido único imperante en Cuba, secuestraron al joven artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, quien realiza una huelga de hambre y sed en protesta por las constantes y crecientes violaciones a sus derechos elementales y el incremento de la represión y los cercos policiales contra opositores, artistas y periodistas independientes. Según fuentes oficiales, le tienen en el Hospital Universitario “General Calixto García” y “no se constatan signos de desnutrición, con presencia de parámetros clínicos y bioquímicos normales”. El régimen castrocomunista y sus medios de comunicación mienten y difaman en cada pronunciamiento sobre la oposición pacífica cubana. ¿Cómo creerles esta vez?

Lo realmente cierto es que la vida de Otero Alcántara corre grave peligro, no solo por los riesgos que entraña una prolongada huelga de hambre y de sed, sino también por el odio desmedido que profesa el régimen hacia quienes defienden los derechos humanos y se atreven a enfrentarlo con firmeza y valor mediante métodos de lucha no violenta. Recordemos lo sucedido a Orlando Zapata Tamayo en 2010 y a Wilman Villar Mendoza en 2012. Ambos murieron en instalaciones médicas encontrándose en huelga de hambre, después de sufrir tratos crueles e inhumanos y condiciones de insalubridad en cárceles de la Isla. No olvidemos las dudosas circunstancias de las muertes de Oswaldo Payá Sardiñas y Laura Pollán Toledo, entre otros casos que pudiéramos citar.

Quienes respetamos y valoramos debidamente la vida de todo ser humano, defendemos las libertades y derechos básicos de la persona y amamos la verdad y la justicia, no podemos callar ni mirar hacia otro lado ante las graves y flagrantes violaciones a los derechos humanos protagonizadas por el régimen de Miguel Díaz-Canel, actual primer secretario del Partido Comunista y “Presidente” de la República de Cuba.

¡Salvar la vida de Luis Manuel Otero Alcántara es deber de todos!

…

Abierto a las firmas de otros hermanos de lucha preocupados por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara y por el incremento de la represión del régimen contra la oposición y el pueblo en general.