MADRID, España.- La curadora de arte y activista cubana Carolina Barrero se reunió con la defensora de los Derechos Humanos irlandesa Mary Lawlor para debatir sobre la violación de los Derechos Humanos en Cuba.

Tras el encuentro, Mary Lawlor, nombrada en 2020 relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los DD. HH., expresó este jueves a través de su cuenta en Twitter: “Estoy muy feliz de encontrarme con la valiente defensora de los Derechos Humanos de la Mujer Cubana”.

Very happy to meet with courageous Cuban Woman Human Rights Defender @carolinabferrer to discuss the situation facing HRDs in her country 🇨🇺. pic.twitter.com/uavFLNMiWI

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) April 21, 2022