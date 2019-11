MIAMI, Estados Unidos. – El conocido presentador de TV de Miami José Carlucho realizó fuertes críticas contra miembros de la comunidad cubana que impulsan iniciativas como la suspensión de remesas a la isla y las recientes campañas contra los reguetoneros que no se pronuncian sobre política.

Durante su programa de Facebook Live en la plataforma Univista TV, Carlucho señaló que el “negocio” ambos a lados de “las dos orillas” está manipulando a muchos cubanos y aseguró que la libertad de Cuba no pasa por cancelar conciertos de reguetoneros ni por hacer campaña para que les retiren la green card, en clara alusión a la campaña impulsada por Alex Otaola para que le sea retirada la residencia permanente al dúo Gente de Zona.

“Yo no vine aquí para fajarme con los reguetoneros, porque los reguetoneros no deciden la libertad de Cuba (…) Quita el Cubaton y no pasa nada (…) Yo no vine aquí para quitarle la residencia a nadie, porque la residencia de nadie es la libertad de Cuba y tú te dejas manipular, no seas comemierda, chico”, comento Carlucho, visiblemente exaltado.

Aunque se mostró a favor del endurecimiento de la administración Trump contra el régimen de La Habana, el presentador dejo claro que no juzgará a quienes decidan enviar dinero a sus familiares o viajar a la isla.

“Ahora tú me vas a dar a mí un título o una posición porque yo vaya a mandarle 20 pesos a mi familia. Hay que tener mucho cuidado, cubano, en qué nos convertimos. Nos han manipulado toda la vida. Nos mandaron a saltar y si no saltábamos éramos yanquis. Nos mandaban para la plaza los primeros de mayo y entonces si no íbamos nos sacaban de la universidad. Nos tenían en la mitad de todo, tú también te vas a poner en la mitad.”