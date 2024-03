SAN LUIS POTOSÍ, México.- El cantautor cubano Carlos Varela vuelve a cantarle a la libertad de Cuba, ahora con el anuncio de un tema que se inscribe en el actual contexto de las protestas que se desataron el domingo en algunos puntos del país.

Desde sus redes sociales el compositor regaló un fragmento de lo que parece ser un nuevo himno por la libertad de los cubanos, donde prevalece la esperanza de que todo mejorará.

Aludiendo a un tiempo pasado y a los “viejos cuentos”, Varela deja escapar una velada crítica a los repetidos y gastados discursos de los dirigentes.

En su canción, el sujeto lírico, cansado de las promesas salidas de un altavoz, en referencia a los mismos pronunciamientos panfletarios de los funcionarios cubanos, repite que será libre.

El extracto de la letra, que ha socializado el artista en sus redes sociales, es el siguiente:

Los fantasmas de las mesas

aún rezan por un día mejor,

no hace falta una iglesia

para encontrar tu voz.

No me gustan las promesas

que salen desde un altavoz

y aunque no voy a la iglesia

te juro por Dios

que yo voy a ser libre

como el viento.

Ya no le des más vueltas,

tu tiempo ya pasó,

como tu viejo cuento.

Aunque se trata solo de una maqueta de la canción, el artista prometió en los comentarios a su publicación de Instagram que pronto saldría el tema.

Miles de personas reaccionaron al fragmento de canción y aplaudieron a Varela. “Eres un genio, vivo orgulloso de tener un Carlos Varela cubano, solo espero poder verte en concierto muy pronto”, comentó un internauta.

“Totalmente increíble siempre nos sorprende con ese don de sacar temas nuevos cuando los necesitamos”, opinó otro.

Su mensaje se suma al apoyo de otros artistas que han alzado la voz por Cuba y han mostrado su solidaridad con los cubanos que salieron este fin de semana a protestar contra la mala gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

En medio de la crisis que sacude a Cuba y de las manifestaciones de un pueblo que reclama derechos básicos: comida, electricidad y agua, personalidades de la cultura cubana como Susana Pérez, Omar Franco, Tania Bruguera, Boncó Quiñongo, Ian Padrón, Ciro, Amir Valle, Lili Rentería, Albertico Pujol, Julio Llópiz Casal y muchos más, se hacen eco de la determinación de quienes padecen dentro la Isla y hacen un llamado al cambio.

La actriz Susana Pérez pidió al pueblo no dejarse convencer “por cuatro libras de arroz, tres libras de azúcar o un pedazo de pollo. Eso es eventual. Mañana van a tener la misma hambre, mañana van a tener la misma escasez de medicamentos, los mismos apagones, mañana van a tener el mismo calor y mañana van a tener a sus hijos y a sus nietos llorando porque tienen hambre. Es el momento de acabar con la dictadura”.

