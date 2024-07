MIAMI, Estados Unidos. – La campaña Saving Lives (Salvando vidas) anunció esta semana la celebración de un evento ―el próximo sábado 27 de julio en el campus norte de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés)― para recabar ayuda humanitaria y abogar en contra del embargo de Estados Unidos al régimen de la Isla.

El evento, titulado “Salvando vidas: Desde nuestros corazones a Cuba”, tendrá lugar de 4:30 a 7:00 p.m. en el salón AC-1, habitación 194.

De acuerdo con los volantes difundidos por Saving Lives, los oradores del evento serán: Carlos Lazo, organizador del movimiento Puentes de Amor; Max Lesnik, de Radio Miami; y Oscar Álvarez, de YDSA en FIU; así como representantes de varias organizaciones como los Socialistas Democráticos de América en Miami, jóvenes palestinos que estudian en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de La Habana.

El evento busca recaudar $250.000 para enviar 300 marcapasos o más a Cuba, donde la falta de estos dispositivos ha dejado a pacientes con afecciones cardíacas en una situación crítica. “Cubanos con afecciones cardíacas están muriendo o confinados a camas de hospital por la falta de marcapasos para implantar”, se lee en la convocatoria del evento.

Según Saving Lives, cada marcapasos tiene un costo de $500 y será implantado por cirujanos cubanos sin costo para los pacientes.

La campaña también se propone denunciar el embargo económico de Estados Unidos contra el régimen de la Isla y abogar por la salida de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. “Insta a tus representantes en el Congreso y a la Casa Blanca: ¡Saquen a Cuba de la lista! Es literalmente una cuestión de vida o muerte”, reza el comunicado.

Los organizadores del evento incluyen la Miami Coalition to End the U.S. Blockade of Cuba, Miami Caravan, Democratic Socialists of America en Miami, Miami-Dade Green Party, Antonio Maceo Brigade, Círculo Bolivariano de Miami, Casa de la Colombianidad, Code Pink y FIU YDSA.

