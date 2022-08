MIAMI, Estados Unidos. – El activista cubanoamericano Carlos Lazo, líder de la organización antiembargo Puentes de Amor, respondió este miércoles al senador Marco Rubio, quien recientemente solicitó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE. UU. una investigación del grupo procastrista.

En una carta reproducida por el medio OnCuba, Lazo agradeció a Rubio, irónicamente, por interesarse en su grupo. “Nunca pensé que un senador de los EE. UU. se fijara en nuestro movimiento y nos elevara como lo ha hecho, pidiendo una investigación para Puentes de Amor y sus miembros”, dijo.

“A propósito, quiero decir que yo estoy al habla con el FBI hace varios meses ya. Nosotros hemos recibido amenazas de muerte, contra mí, contra mi familia, y el FBI está al tanto de esto hace muchísimo tiempo. Le doy la bienvenida a cualquier investigación. Nosotros actuamos de manera transparente”, agregó.

Además, Lazo, un maestro de origen cubano y veterano de guerra de los EE. UU., aseguró que había hecho “lo máximo” por su “país adoptivo”.

“Me pregunto qué ha hecho el senador Marco Rubio en ese sentido, además de hablar ahí en el Senado y de ponerse casi siempre del lado de las causas tristes para los pueblos de Cuba y Estados Unidos y para la humanidad, como la de pedir más bloqueo para Cuba o que los familiares no puedan visitarse”, cuestionó.

Por otro lado, Lazo aludió a sus encuentros con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

“El senador Marco Rubio me acusa por reunirme con el presidente Díaz-Canel. Me reuniré con quien tenga que reunirme para pedir que se levanten las sanciones contra el pueblo cubano y para pedir que entre mi país natal, Cuba, mi madre, y mi país adoptivo, Estados Unidos, mi padre, existan mejores relaciones”.

“En el pasado me he reunido con el senador Mel Martínez, con la congresista Ileana Ross-Lehtinen, con el congresista Dan Burton (copatrocinador de la ley Helms-Burton) y tuve un pequeño diálogo respetuoso con el senador Ted Cruz. Y también me reuniría con el senador Marco Rubio para explicarle estos temas, porque él no ha estado nunca en Cuba, no conoce a la familia cubana, nunca ha paseado por las calles de La Habana”, escribió el activista cubanoamericano.

“Al senador Marco Rubio, otra vez, gracias por elevarnos. Ojalá que el FBI tome cartas en el asunto y que haga una investigación, porque van a salir muchas cosas, pero no precisamente de Puentes de Amor y sus miembros, sino de personas, odiadores, que constantemente están intentando sabotear cualquier entendimiento entre nuestros pueblos”, apuntó Lazo.

Este martes, trascendió que Rubio había pedido al FBI una investigación sobre las actividades en Estados Unidos de Puentes de Amor, a raíz de la manifestación llevada a cabo este domingo por el grupo en la ciudad de Coral Gables.

En su misiva, Rubio dijo que los miembros de Puentes de Amor actuaban “como agentes extranjeros no registrados de la dictadura cubana en violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés)”.

