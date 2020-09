Carlos Alberto Montaner: La oposición venezolana debe conversar 

MIAMI, Estados Unidos. – El analista cubano Carlos Alberto Montaner recordó esta semana en su habitual podcast las negociaciones entre el político venezolano Carlos Andrés Pérez y un grupo de opositores al régimen chileno en la década de 1980, quienes no se ponían de acuerdo en admitir el plebiscito finalmente celebrado en octubre de 1988 y que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet.

A raíz de los más recientes desacuerdos en el seno de la oposición en Venezuela, Montaner precisó que CAP, como le llamaban sus compatriotas, “era la cabeza de la internacional socialista para América Latina y se llevó a esos chilenos a la colonia Tovar, cerca de Caracas, para forjar una especie de alianza”.

“Hoy quienes no se ponen de acuerdo son los venezolanos”, apuntó el analista político cubano. “Los hay de línea dura que no creen que vale la pena caer otra vez en la trampa de las negociaciones y los hay que piensan que al régimen no le queda otro remedio que entrar en las negociaciones porque la situación es muy grave. La indicación de Elliott Abrams (a los opositores) es que conversen con Maduro porque los marines norteamericanos no van a desembarcar en Venezuela, pero (Estados Unidos) sí hará que arrecien las sanciones”, aseguró Montaner.

El columnista cubano también apuntó que “las sanciones impuestas por Estados Unidos y medio planeta contra la dictadura de Maduro han puesto de rodillas al narcoestado al extremo de que en los últimos tres meses Venezuela contaba con solo 30 millones de dólares y gasolina para unas pocas semanas”.

Asimismo, el analista comentó que “el oro venezolano tenía una salida por Turquía” y aunque Washington lo sabía “en lugar de cerrarla (…) decidió utilizarla para que influyera en Venezuela y (el régimen) aceptara participar en unas elecciones realmente libres y abiertas”.

“Mi consejo es que la oposición debe conversar pero con una condición inapelable: que las elecciones o el plebiscito previo lo organicen Luis Almagro y la OEA. Si Maduro tiene el propósito de ser honrado no puede oponerse a esto. Si se niega e invoca a la soberanía es porque llevaba la intención oculta de hacer trampa otra vez”, señaló Montaner.

Debido a que Maduro “necesita una cierta impunidad para sus numerosos crímenes se podría negociar una forma de amnesia como hicieron los españoles tras la muerte de Franco por un periodo de ocho a diez años porque nadie tiene hoy el poder de declarar una amnistía para crímenes imprescriptibles como el narcotráfico, el asesinato y la corrupción”, zanjó el analista. “Esa sería la mejor solución posible”, apuntó.