MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer renunció a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), según dejó saber en un post titulado “Declaración de autonomía respecto a la UNEAC” y publicado este miércoles en su muro de Facebook.

Ferrer concibió su declaración como “un asunto inaplazable” y dijo que su fuero se había situado “en el ámbito de autonomía donde no existe el rol de ‘miembro de la UNEAC’”.

Antes de llegar a esa conclusión justificó: “Mi madre me concibió y alumbró en Cuba. Así, residir en su mapa es índole natural. De tal suerte, ninguna voluntad personal, administrativa o política podría disolver el bendito atributo natal que Natura me concedió. De la misma manera que nacer en el planeta Tierra inocula la esencia oriunda de ‘ciudadano del mundo’”, escribió.

“Llevo muchos años profesando una disciplina (que no practica proselitismo) cuya cosmovisión me aconseja no ceder mi voluntad de reclamo, a grupos, partidos, iglesias, documentos… que puedan representar o suplantar mi expresión e identidad personal. Sin que ello signifique devaluar a quienes lo hacen: cada ser humano es un universo”, agregó.

“La única entidad reconocida por esta disciplina, es la Humanidad. Como persona humana puedo expresar mi parecer, aprobar o condenar aquello que me parezca loable o detestable en el planeta Tierra. Es lo que hago siempre”, dijo Ferrer antes de concluir que, por esos motivos, renunciaba a la UNEAC.

La decisión de Ferrer ocurre después de la publicación por medios oficiales de una carta titulada “Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países”, que suma la cifra de decenas de artistas e intelectuales cubanos integrantes de la UNEAC que niegan la represión en la Isla.

La declaración oficialista ha sido vista como un intento de las autoridades de la Isla por mostrar una imagen de unidad tras las protestas populares en el país.

Tras la publicación de ese documento, más de un centenar de artistas, intelectuales y activistas cubanos rechazaron los pronunciamientos de la oficialidad.

La respuesta, publicada en el portal digital El Toque, destaca que “Cuba es un país envuelto en una crisis múltiple, agravada por eventos naturales y sanciones externas, pero causada fundamentalmente por el agotamiento del modelo económico y político imperante”.

El texto recuerda a quienes firmaron la declaración oficial resumió el contexto que atraviesa la Isla hoy, marcada por las violaciones de derechos humanos, por el incremento de los presos políticos y por un éxodo masivo sin precedentes.

El documento también cuestiona, además, que funcionarios, artistas y académicos se pronuncien en favor de las políticas estatales que afectan directamente a la población de la Isla.

“Contra esa población —sus urgencias y necesidades— se pronuncian hoy funcionarios, artistas y académicos. Lo hacen con un lenguaje elitista, que prioriza una agenda de Estado sobre las demandas de la gente común. En un documento que niega los valores humanistas de la historia y la cultura nacionales. Un texto intelectualmente mediocre, políticamente reaccionario y socialmente insensible. Escritores que fueron reprimidos justifican la represión. Historiadores y juristas maquillan el poder de la burocracia y abandonan al pueblo real. Investigadores que centran sus libros y artículos en el análisis de los sujetos populares, las dinámicas raciales o la exclusión social, hoy criminalizan las demandas y derechos de los grupos sociales que ayer expusieron en congresos y espacios académicos, ya sea en el país o en el extranjero”.

La respuesta de quienes se oponen al régimen advierte, además, que quienes firmaron la declaración oficial “han elegido apoyar la represión ejercida contra su pueblo”.

