MIAMI, Estados Unidos. – La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa, arribó este viernes a la ciudad de Miami con parole humanitario, gracias a la ayuda de un patrocinador cuya identidad no ha sido revelada.

La Diosa dejó Cuba acompañada de su pareja, conocida como Rey El Mago, y la hija de ambos.

Poco después de la 1:30 de la tarde de este viernes, el influencer cubano Alexander Otaola y el periodista Mario J. Pentón informaron que La Diosa estaba viajando a Estados Unidos. “La Diosa está volando a Miami, con toda su familia, gracias a un patrocinador. En una hora aterriza”, escribió Otaola en Facebook a la 1:32 de la tarde.

También en Facebook, Pentón confirmó la información. “[La Diosa] me llamó desde el avión para contarme que viene rumbo a Miami y lo hace a través del nuevo parole humanitario. Muy emocionada me lo contó. (…) Ya viene la señora de las 40 libras”, dijo Pentón.

La Diosa tiene un largo historial de censura en la Isla, donde se han prohibido sus conciertos, la salida al aire de su música y sus presentaciones en televisión.

En una entrevista concedida a CubaNet en octubre de 2021, la cantante aseguró que jamás había esperado ser rechazada en su propio país.

La artista se refería a la desaprobación que ha sufrido por parte de las autoridades culturales de la Isla debido a sus críticas al régimen cubano y su proyección en redes sociales.

“Yo desde muy pequeña deseé ser cantante, y no contaba con la posibilidad de ser hija de mamá y papá. Así que sabía que tenía que luchar sola. Lo único que no esperé jamás en la vida fue ser rechazada en mi propio país. Eso sí fue algo bien duró para mí, que al principio sufrí bastante y me generó una depresión”, dijo.

No obstante, La Diosa explicó que “poco a poco” fue dándose cuenta de que podía utilizar las redes sociales “de una manera muy positiva y podía buscar otro público” .

Aun así, aseguró que lo lamentaba “mucho” por los cubanos residentes en la Isla, a quienes le encantaría cantarles. “Sé que tal vez no pueda hacerles un concierto algún día. Puede que sí, puede que no. No lo sé, pero ya perdí las esperanzas”, aseguró.

Con esa convicción, la cantante aseguró que había buscado las fuerzas y estrategias, y se había enfocado en “otro público” a través de las redes para continuar con su carrera. “Lo que sí no podía ser ―sostuvo― es que no hiciera nada por mí y simplemente me derrotaran”.

En esa entrevista, La Diosa también aseguró que siempre apoyaría al pueblo de Cuba. “En mí siempre van a ver a una mujer tal vez diferente a las artistas que están acostumbrados a ver, que son todas creadas; yo soy natural: a veces me van a ver molesta, a veces tranquila, a veces sentimental, pero voy a ser siempre yo, nunca voy a ser una persona inventada”, terminó.