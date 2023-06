MIAMI, Estados Unidos. – El pasado lunes el músico cubano Cándido Fabré denunció que le fue retirada la propiedad de la tierra heredada de sus padres, en Santiago de Cuba, por parte de la Dirección Municipal de Agricultura del municipio de San Luis.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, el popular cantante expresó su enfado por la medida de la dirección local del Ministerio de la Agricultura (MINAG), que justificó su decisión alegando que Fabré no lleva el apellido de su padre biológico.

“Esto duele. Me desalojaron de algo que por historia me toca. Por derecho, yo soy el heredero. Hablo de mi familia, de mis hermanos, los que nacimos en La Guadalupe”, sostuvo Fabré, mostrando el documento de notificación. “Ahora alegan que no tengo derecho porque no tengo el apellido de mi papá en las tierras donde yo nací, donde nacieron los míos”.

Aunque Fabré critica la medida del MINAG, evita confrontar al régimen cubano. Señala que existen leyes injustas que permiten este tipo de desalojo, pero aclara que su crítica no es contra el sistema, sino a favor de la justicia y la verdad. “No estoy diciendo nada que vaya en contra de nada ni de nadie, sino estoy hablando a favor de la verdad y de la justicia”, expresó.

“Duele que existan tantas leyes injustas y haya tan poca justicia. La Guadalupe es un territorio que yo amo, la tierra que mi papá y mi vieja Sixta me dejaron en el mundo, y ahora está en manos de alguien que no se la adjudicó, pero sí tuvo la complicidad de muchos que buscaron la manera de hacerlos dueño”, dijo el músico.

A pesar de su frustración, el músico reiteró su apoyo al régimen cubano, aclarando que no se está convirtiendo en “opositor”.

“Yo nunca fui, ni soy, ni seré opositor, yo soy opositor a la injusticia. Hasta la muerte defensor de mi país esté como esté, de esta Revolución, pero la injusticia no la aplaudo”, aseguró.