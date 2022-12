MIAMI, Estados Unidos. – El ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este martes los supuestos “vínculos de Twitter con agencias gubernamentales de Estados Unidos para realizar acciones de guerra psicológica contra Cuba”, según un reporte de Prensa Latina.

Asimismo, el canciller de la Isla demandó respuesta sobre el asunto a raíz de la publicación de los llamados Twitter Files, documentos filtrados a periodistas sobre los manejos de la empresa y que, según el régimen cubano, “demuestran que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Pentágono y el Departamento de Estado” coordinaban actividades de desestabilización en Cuba a través de las redes sociales.

De acuerdo con Rodríguez Parrilla, entre los blancos de esas acciones estaban usuarios cubanos “marcados para moderación o ejecución digital”.

El pasado 3 de noviembre, el funcionario del régimen cubano dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Gobierno estadounidense destinaba “decenas de millones de dólares del presupuesto federal y fondos encubiertos”, y reclutaba “a instituciones gubernamentales y empresas privadas para financiar a los operadores políticos que ejecutan campañas de desinformación, odio y desestabilización en las redes digitales contra Cuba”.

De esa forma, Rodríguez Parrilla reaccionaba a las acciones de Twitter, que marcó a varios medios oficiales cubanos como “afiliados al Gobierno” y limitó su alcance.

Aunque la política de la red social no se ha aplicado exclusivamente a medios de Cuba, sino también a webs de más de 20 países, entre ellos sitios de Estados Unidos y Canadá, en sus quejas los funcionarios del régimen no aludieron a ese particular.

“Fue una acción selectiva, coordinada, que viola el derecho a la libre expresión de los cubanos y que expresa la subordinación de estas empresas a los arbitrios de los políticos estadounidenses”, dijo Rodríguez Parrilla.

