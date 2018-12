Cancelan presentación del grupo La Alianza en Festival de Música Electrónica

MIAMI, Estados Unidos. – El dúo de hip hop La Alianza, integrado por los cantantes Osvaldo Navarro (Navy Pro) y el Nene9mm, fue excluido del Festival de Música Electrónica Eyeife que se celebra en La Habana, según información difundida por el diario digital 14ymedio.

Según Navarro, el hecho se produjo el pasado martes, cuando los raperos recibieron una llamada para informales de la cancelación de su presentación, a pesar de que ya habían sido presentados en la cartelera del evento como “artistas confirmados”.

“Uno de los organizadores del festival llamó al Nene9mm, el otro integrante de La Alianza para decirle que sus jefes les habían dicho que nosotros no podíamos estar en el evento, sin dar más razones ni argumentos que no fueran que no podíamos cantar allí, que La Alianza no podía estar”, denunció “Navy Pro”.

Los organizadores del evento explicaron a 14ymedio que la exclusión de “La Alianza” “no ha sido decisión del festival”.

El dúo se encontraba invitado a un concierto junto a artistas como Etián Brebaje Mano y la agrupación Ogguere, el cual se celebraría en la Fábrica de Arte Cubano (FAC).

“Nadie dijo un solo motivo, el concierto estaba previsto para el viernes en la noche en la Fábrica de Arte y la idea era compartir escenario con otros artistas”, explicó Navarro.

Para el músico, que también ha desarrollado un intenso activismo en varias comunidades de la capital con el proyecto cultural Di.Verso, las causas de la exclusión del evento responden a cuestiones políticas.

“En mi opinión esta censura hacía nosotros tiene que ver con el activismo que hacemos, utilizamos la música como vehículo para comunicar otras cosas y además pertenecemos a una organización de la sociedad civil independiente, algo que nos da otro horizonte cuando tratamos en nuestras canciones la crítica social o la crítica política”, aseguró.

Como parte de su labor de activismo político y social, la agrupación La Alianza ha lanzado unos cortos audiovisuales como parte de la campaña Por Cuba que abordan temas de actualidad como la creación de una nueva ley electoral en la Isla o el proceso de cambios a la Constitución. Además, tanto Navypro como Nene9mm se han pronunciado abiertamente contra el Decreto 349 en varios conciertos y presentaciones.