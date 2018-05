MIAMI, Florida.- Varios cientos de turistas canadienses, incluidos algunos quebequenses, aún esperan salir de Cuba después de un accidente aéreo devastador la semana pasada, informó CBC.

Cubana de Aviación canceló sus vuelos programados a Montreal y Toronto el viernes, luego de que un avión alquilado a una aerolínea mexicana se estrellara en La Habana justo después del despegue, falleciendo como consecuencia 110 personas que iban a bordo.

La quebequense Lisa Gauthier se enteró el sábado que su vuelo de regreso a casa desde Varadero fue cancelado, y dice que ha estado esperando noticias sobre su vuelo desde entonces.

“Estamos atrapados aquí. Estamos bien tratados, estamos en el hotel, está bien, pero en algún momento sería bueno tener una idea (de cuándo volverían)”, dijo.

Gauthier agregó que su madre está enferma y que le preocupa si tiene suficiente medicación con ella.

Phillippe Larose-Desmarais, un agente de viajes, dijo que también está esperando irse, pero a los viajeros no se les está dando mucha información. “Nadie parece tener noticias. No hay noticias, no hay novedades”.

Una declaración de Caribe Sol, una compañía de viajes canadiense, dijo en Facebook que Cubana está trabajando para reprogramar los vuelos y se pondrá en contacto con las agencias de viajes tan pronto como haya noticias.

Los viajeros que se suponía que volarían de Montreal a Cuba recibirán un reembolso completo.

La lista de llegadas programadas en el sitio web del aeropuerto Trudeau no incluye un solo vuelo desde Cuba. Un vuelo de Cubana está programado para regresar al aeropuerto Pearson de Toronto el lunes por la tarde.

Cubana estaba alquilando el avión de 39 años que se estrelló en Damojh airlines, una compañía de vuelos chárter mexicana.

Damojh había sido objeto de dos serias quejas sobre el desempeño de sus equipos en la última década.