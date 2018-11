Canadá estudia soluciones ante nuevo caso de diplomático enfermo en La Habana

LA HABANA, Cuba. – Las autoridades canadienses están “considerando todas las opciones” tras la detección de un nuevo caso de lesiones, de origen desconocido, entre su personal de la embajada de La Habana.

“Respecto a nuestras operaciones, estamos revisando, estamos mirando todas las opciones”, dijo hoy un responsable de la Administración canadiense en una rueda de prensa telefónica, en la que destacó que el objetivo es proteger al personal que permanece sobre el terreno.

El nuevo caso de lesiones fue reportado a principios del pasado verano y se trata de un miembro del personal de la embajada.

Con este nuevo caso ascienden ya a trece el número de personas, cuya salud ha resultado afectada desde abril de 2017, entre ellas diplomáticos y sus familiares.

Canadá mantiene actualmente a doce empleados en la embajada de La Habana.

A principios de 2018, Ottawa designó su legación en Cuba como un destino en el que los diplomáticos no podían estar acompañados por sus familias para evitar posibles dolencias entre los acompañantes.

El funcionario canadiense indicó hoy que la próxima semana una delegación viajará a La Habana para revisar sus operaciones allí, aunque no quiso adentrarse en especulaciones.

“Todavía no entendemos y no hemos identificado el origen” de las lesiones, indicó la fuente, que agregó que no han detectado casos de este tipo en ninguna otra embajada del país en el extranjero.

El funcionario subrayó que entre los síntomas presentados por los afectados hay náuseas, fatiga, mareos, dolores de cabeza y complicaciones en el oído; y que cada individuo se está recuperando a un ritmo diferente.

“Algunos continúan sufriendo los síntomas mientras que otros han podido volver al trabajo”, apuntó.

Ni Canadá ni Estados Unidos han sido capaces de determinar el origen de las dolencias que afectan a varias decenas de miembros de su personal diplomático desde el año pasado.

