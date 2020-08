MIAMI, Estados Unidos. – Campesinos del grupo opositor cubano Movimiento Cristiano Liberación (MCL) denunciaron haber sido víctimas del acoso de la policía política, que amenazó con decomisarles tierras y propiedades.

Juan Carlos Almaguer Conde y Yordan Mariño Fernández fueron dos de los miembros del MCL que recibieron advertencias por parte de la Seguridad del Estado.

Almaguer Conde, residente en la comunidad La Nasa, poblado holguinero de Velazco, aseguró a Radio Televisión Martí que el pasado domingo un agente al servicio del régimen le hizo saber que le confiscarían su finca, sus tierras y sus medios de trabajo “si volvía a visitar al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet”.

“El policía también me advirtió que podían decomisar todas mis herramientas y la máquina de moler. Me dijo que me alejara de Cardet que pronto lo regresarían a prisión”.

Algo similar ocurrió con Yordan Mariño Fernández, quien también reside en La Nasa. Según su testimonio, un capitán de la policía política identificado como Evelio Moreira le advirtió que presionaría a funcionarios del Ministerio de la Agricultura en Holguín para que le quitaran las tierras.

La Seguridad del Estado también amenazó al campesino Edilberto Mulet Mora.

“El oficial de la policía política conocido como Erick se presentó en el domicilio de Mulet y le amenazó con encarcelarlo por un delito común en caso de seguir visitando mi casa aquí en Velasco”, explicó a Radio Televisión Martí Eduardo Cardet, coordinador general del movimiento.

“Le reiteró que habría cero tolerancia con la oposición y que iban a acrecentar las herramientas posibles para aniquilarla, que el Movimiento Cristiano Liberación sería perseguido y destruido”, dijo Cardet.

El MCL ha sido una de las organizaciones de oposición más castigadas por el régimen de la Isla. El grupo fue creado el 8 de septiembre de 1988 en la parroquia del Cerro, en La Habana, por Oswaldo Payá, el ex preso político Antonio Díaz Sánchez y por un grupo de laicos que reclamaban que al régimen la implementación de reformas democráticas.

En varias ocasiones el MCL ha exigido a las autoridades cubanas medidas que beneficien al campesinado, como el establecimiento de precios justos para la venta de cosechas y de rebajas a los artículos e insumos de trabajo.