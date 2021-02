MIAMI, Estados Unidos. – Yosvanis Guerra Díaz, un campesino cubano residente en Santiago de Cuba, aseguró a la Agencia Independiente de Noticias Palenque Visión que no volverá a vender su cosecha al régimen de la Isla ya que “con ellos” no obtiene ningún beneficio.

“No le voy a vender más nunca mi cosecha al Estado, prefiero echársela a mis animales o la dejo para que mi familia se alimente”, declaró el productor, visiblemente enojado.

Guerra Díaz sostuvo que el campesinado cubano necesita más ayuda debido a la escasez de medios disponibles para sembrar y trabajar la tierra. En su caso específico, depende de yuntas de buey y carretas de otros agricultores.

El productor también denunció las condiciones materiales que atraviesan las personas que, como él, viven en el campo.

“No hay zapatos. No tengo ropa. Me hace falta una yunta de buey. Me hace falta un sombrero de yarey. Me hace falta una lima. Me hace falta un machete. Es decir, me hace falta todo para poder mantener la tierra”, lamentó.

El campesino también denunció irregularidades con el cobro de la cosecha de boniato entregada al Estado. Según cuenta, en más de tres meses las autoridades aún no le han entregado el cheque para pagarle su producción.

Guerra Díaz aseguró que el ordenamiento monetario tampoco lo ha beneficiado en nada.

“Yo no he visto ningún progreso. Vivo en una casita de piso de tierra, criando vacas que, a fin de cuentas, son y no son mías. ¿Por qué? Porque si me como una me meten 20 años. Entonces no puedo decir que tengo ningún tipo de progreso”.

El campesino dijo además no tener miedo a represalias por denunciar la situación que atraviesa.

“Si por esta conversación a mí me van a sancionar, que lo hagan, porque miedo no les voy a tener. Pero de lo que yo sí soy capaz es de decir la verdad. Y como no les voy a vender a ellos más nunca nada, que aquí ni vengan”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.