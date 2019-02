A Camila de Cornwall no le convence la comida cubana

MIAMI, Estados Unidos.- La visita que realizarán el príncipe Carlos de Gales y Camila de Cornwall a Cuba en la próxima primavera tiene un reto para los cocineros de la Isla: agradar el paladar de la Duquesa, quien aseguró recientemente que la comida cubana no le convence.

En un texto publicado por el diario inglés The Times, la esposa del futuro Rey de Inglaterra comentó durante una visita a la Corte Suprema de Londres el martes el poco entusiasmo que la provoca la cocina criolla. “A la duquesa le encanta la música cubana y está muy interesada en la arquitectura, pero la comida no le termina de convencer”, reveló la baronesa Hale de Richmond, presidenta de la Corte Suprema.

La noticia de la que será la primera visita de miembros de la casa real británica a Cuba ha impactado a la prensa de ese país, y el mismo diario The Times contactó a varios restaurantes privados en la capital cubana para conocer qué piensan de estas declaraciones quienes tendrán la tarea de convencerla de lo contrario.

Uno de los entrevistados para el medio inglés fue Carlos Cristóbal Márquez, cocinero y dueño de la paladar San Cristóbal, un lugar que saltó a la popularidad internacional después de que Barack Obama cenara junto a su familia durante su visita oficial en 2016.

Márquez dice al respecto que “muchos restaurantes como el nuestro han variado sus menús para satisfacer todo tipo de demandas”. En su negocio se preparan incluso recetas veganas, y trabajan con las “partes finas” del puerco, como el lomo.

Carlos Cristóbal Márquez ha preparado banquetes para 19 presidentes, celebridades como Beyoncé o Mick Jagger, además de para varios príncipes saudíes, a los que considera, por cultura y religión, más difíciles de satisfacer que una potencial visita de la duquesa Camila.

Por otro lado, el chef hispano-cubano Valero Álises, ganador del concurso Iron Chef en 2014 y quien actualmente cocina para comensales en la paladar Mercaderes en la Habana Vieja aseguró que “a veces existe una idea totalmente equivocada sobre la comida cubana en el exterior. Lejos de lo que pueda parecer, de las dificultades para conseguir productos, hay algo mágico sobre la comida criolla y es la temporalidad de sus productos”.

El chef comentó a The Times que en el restaurante están llevado a cabo el sistema From the farm to the table: solo sirve productos provistos por granjeros locales. Y agregó: “A la duquesa le recomendaría que venga y se deje seducir por la creatividad y tradición de una gastronomía que pelea por llegar a ser referente internacional”.

La visita real todavía no tiene una fecha confirmada, lo que se sabe es que será en la próxima primavera, ahí veremos si la cocina cubana puede finalmente convencer el gusto culinario de Camila de Cornwall, acostumbrada a los finos manjares del Palacio de Buckingham y al fish and chips, y al roast beef.