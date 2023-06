LA HABANA, Cuba. — Camila Acosta Rodríguez, la periodista de CubaNet detenida sobre el mediodía de este viernes por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana, fue liberada tras casi seis horas de desaparición forzada.

Según sus propias declaraciones a este medio, la detención se produjo cuando salió de su domicilio, en el Vedado habanero, para hacer unas compras en el agromercado y chequear si realmente le habían puesto una patrulla como le habían informado minutos antes.

“Poco antes de las 11:00 de la mañana estaba saliendo del agro, a dos cuadras de mi casa, y para la patrulla; se bajan dos mujeres vestidas de civil y, sin ninguna explicación previa, me dicen que estoy detenida. Yo les pregunto que quiénes eran ellas y la razón por la que me detenían. Lo único que me dicen es que son Las Marianas de la Seguridad del Estado, me quitaron el teléfono de la mano y me metieron al carro”, contó.

La reportera, corresponsal en Cuba del diario español ABC, relató que la trasladaron a la estación policial de Zanja, en Centro Habana. Allí la mantuvieron dentro de la patrulla por dos horas. “Tuve que quejarme en dos ocasiones para que bajaran la ventanilla porque el calor era muy agobiante, yo protesté y reclamé que si me habían detenido tenían que darme una explicación, llevarme para el calabozo o acusarme de algo”, refirió.

De acuerdo con Acosta Rodríguez, alrededor de la 1:00 de la tarde la llevaron para el área de clasificación de la estación de Zanja. En el lugar nunca le leyeron sus derechos, no le dieron acta de detención ni ningún oficial de la Policía o de la Seguridad del Estado habló con ella.

“En esa oficina me tuvieron como dos horas sentada en una silla, como a las 3:15 me sacaron y me volvieron a montar en la patrulla, pero me tuvieron casi dos horas dando vueltas por La Habana Vieja, pensaba que me iban a llevar a otra estación”.

Cuenta también Camila Acosta que una de Las Marianas preguntó al oficial hacia dónde iban y este respondió que tenían que esperar la indicación del agente de la Seguridad del Estado.

“Como a las 5:00 de la tarde me dejaron en la esquina de mi casa, me devolvieron la cartera y el teléfono y, cuando voy a revisar el celular, me doy cuenta que me habían robado la línea telefónica, la tarjeta SIM, y digo robar porque en ningún momento me dieron un acta de decomiso ni nada”, comentó.

La periodista, que cumple años este 23 de junio, agregó que escuchó a una de Las Marianas diciendo que habían intentado entrar a su teléfono, pero no pudieron. “No lo hicieron porque es difícil entrar a un Iphone, y como no lo lograron entonces me robaron la línea.

“Esto es un homenaje que me han hecho porque hoy cumplo 30 años. Me tuvieron en ese estado de desaparición forzada y si pensaron que de alguna manera iban a frustrar este día de mi cumpleaños y molestarme, no lo lograron. Si pensaron que con eso van a frenar mi trabajo se equivocaron, seguiré haciendo periodismo dentro de Cuba”, dijo finalmente la reportera independiente.

Camila Acosta ha sido víctima de arrestos arbitrarios, vigilancia policial y reclusión domiciliaria por ejercer el periodismo independiente, considerado ilegal dentro de la Isla. Por tal motivo, ha sido hostigada y reprimida por la Seguridad del Estado cubana y catalogada como terrorista por la prensa oficialista del régimen.