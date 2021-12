MIAMI, Estados Unidos.- La periodista de CubaNet Camila Acosta denunció este viernes que fue detenida a una cuadra de su casa por dos mujeres vestidas de civil, quienes al regresarla a su domicilio la amenazaron con enviarla al calabozo si volvía a intentar salir.

Las mujeres se bajaron de una patrulla policial, “una de ellas trigueña y joven, la otra era una señora mayor afrodescendiente, típico prototipo de las que usan en actos de repudio; la señora, en muy mala forma, me preguntó nombre, yo solo les pregunté quiénes eran ellas; solo me dio tiempo a realizar una llamada de breves segundos para avisar que me estaban arrestando”.

Según contó Camila vía telefónica, la señora “forcejeó conmigo para quitarme el teléfono, con total ´chusmería y guapería revolucionaria´”, la montaron en la patrulla y varios minutos después le avisaron que la devolverían a su casa, pero que no podía salir.

“Me dejaron en la esquina de la casa. La misma señora me devolvió el teléfono celular y “me ordenó” caminar hasta mi casa y entrar. Me iban empujando casi. Al devolverme el teléfono intenté realizar una llamada para avisar que estaba de vuelta y la señora volvió a arrebatármelo de las manos mientras ambas me empujaban hasta la puerta de entrada. Terminé discutiendo con ellas. Todo eso pasó delante de los policías y el oficial de la Seguridad del Estado, quien daba las órdenes”, detalló.

Poco después del altercado la periodista aseguró en una publicación en Facebook que lamenta no haberlos obligado a arrestarme, “no dejarme apresar dentro de mi casa, una noche en el calabozo hubiese sido, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mejor homenaje a los cientos de presos políticos actualmente en Cuba. ¡Perdónenme!”

“Todavía están vigilándome, me dijeron que hoy yo no puedo salir. Sabía que podía pasar. Hace dos años que todos los 10 de diciembre me ponen vigilancia para que no salga a la calle. Esto pasa después de que me quitaran el pasado 30 de noviembre la guardia operativa que tuve por cuatro meses, desde las manifestaciones del 11 de julio”, dijo a CubaNet.

Camila Acosta continúa con la medida cautelar de reclusión domiciliaria, “esta vigilancia es por el 10 de diciembre, una fecha de luto en Cuba que el régimen utiliza para reprimir, más, a los activistas y opositores”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.