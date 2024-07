SAN LUIS POTOSÍ, México.- Asidua a perseguir a quienes critican y se oponen al régimen cubano, la Seguridad del Estado mantiene su acoso sistemático contra el colaborador de CubaNet Adelth Bonne

Aunque no siempre tenga una patrulla apostada afuera de su casa ni le restrinjan el acceso a internet, la Seguridad del Estado está presente en todos los ámbitos de la vida del reportero e influencer cubano.

La táctica de los represores cambió, aseguró Bonne. Ahora, a pesar de que no tenga contacto directo con ellos, se mantienen al acecho y vigilan, además, a las personas con las que se relaciona el colaborador de CubaNet.

“Desde noviembre de 2023, cuando dos policías se aparecieron en mi casa varias veces porque yo no estaba, no he tenido contacto directo con ellos, pero eso no quiere decir que ellos estén tranquilos o que no estén molestando”, dijo en sus redes sociales.

Su aclaración se produce luego de que, según relató, su familia se asombrara de que la Seguridad del Estado “no lo molesta” .

Sin embargo, esa hipótesis está lejos de ser una realidad. “Hace mucho tiempo ellos andan con una foto mía impresa en una hoja de papel molestando a mis amigos o a las personas que son allegadas a mí para intentar amenazarlos y todo esto bajo el juramento de que no me digan nada, pero siempre termino sabiéndolo porque la amistad de mis amigos es conmigo y no con ellos”.

El testimonio de Adelth refiere que los represores han acudido, incluso, a las discotecas que frecuenta y han mostrado la foto impresa a los dueños para saber “qué yo hago o hablo en esas fiestas”.

Los agentes llegaron a ir al trabajo de unos amigos suyos para decirles que Bonne era “un mercenario”.

“Por ahí para allá un perfil mío que lejos de dar miedo, lo que da es risa de lo fantástico que lo inventaron. En este caso yo, por cuestiones de no ser un problema para nadie, decidí no frecuentar más la casa de esos amigos porque entiendo que nadie está para tener a esa gentuza todo el día en el trabajo con su mala energía”, agregó.

“Digo todo esto para que la Seguridad del Estado no crea que yo estoy ajeno a todo. Yo lo sé y siempre lo he sabido, lo que simplemente los he dejado con las ganas de ver a ese Adelth alterado y con las venas del cuellos salidas”, repuso.

El ‘modus operandi’ de la Seguridad del Estado

A su vez, alertó a sus allegados y amigos que este es el modus operandi de la policía cubana.

“Si llegan a su casa, negocio o trabajo unos tipos con mala pinta y una foto mía impresa, no se asusten, eso es la represión cubana en su tinta que ya no saben qué hacer para intentar salvar lo que no tiene salvación. Yo sigo siendo el mismo que conocen. Con el único delito que he comido para la dictadura cubana que tanto odia la libertad, que es decir la verdad”.

Bonne, a sus 29 años, es un comunicador que transmite al pueblo cubano la realidad de la Isla en crisis. En CubaNet lleva el programa Gusaneando con Adelth donde aborda temas de acutalidad y relevancia para la población, que se ha convertido en una plataforma más de denuncia contra el régimen.

En varias ocasiones, la Seguridad del Estado le ha cortado el acceso a internet para impedir sus transmisiones y hasta lo han llamado por teléfono para advertirle que no salga de su casa.

