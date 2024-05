CIUDAD DE MÉXICO, México.- Las autoridades de la provincia de Villa Clara decidieron modificar el horario de clases en las escuelas del territorio por las interrupciones de electricidad que impiden el desarrollo de las actividades educactivas.

Según anunció la Dirección Provincial de Educación, a partir de este lunes 20 de mayo, los centros educativos iniciarán el primer turno de clases a las 10:00 de la mañana, “con excepción de la Educación de jóvenes y adultos”.

El horario docente se ajustará de 10:00 am a 12:00 am y de 2:00 a 4:20 pm, indicaron las autoridades.

Aunque se especifica que la apertura de las actividades se realizará desde las 6.30 am en los Círculos Infantiles y 7.00 am en las Escuelas, en el período antes de las 10:00 am solo se desarrollarán “actividades lúdicas y complementarias”, hasta que inicie el primer turno de clases a las 10:00.

Los prolongados apagones han imposibilitado la regularidad de las clases, donde muchas depende de equipos de reproducción audiovisual para transmitir los contenidos mediante videoclases.

La medida fue ampliamente debatida por los padres, que, por un lado, criticaron que en la tarde los niños tuvieran esas dos horas de clase aisladas y, por otro, se negaron a enviarlos a la escuela luego de pasar una noche sin dormir por el calor.

“Lo que tienen q hacer los padres es que si tienen un apagón de madrugada no lleven a sus hijos a estudiar total lo fundamental se los pueden enseñar sus padres o sus abuelos, de todas formas aquí no hay futuro para los niños de los padres de a pie”, expuso una cubana.

“Señores creo que lo mejor es empezar como siempre a las 8:00 am y aprovechar la mañana liberar la tarde completa a niños y maestros”, repuso otra.

Los extenuantes apagones de hasta 21 horas se han convertido en la moneda diaria para los cubanos. Esta semana la situación empeoró aún más, con la salida del SEN de 9 unidades generadoras.

La situación energética no parece mejorar. En otras ocasiones, ha hecho caldear el ánimo de los cubanos que deben resistir horas de calor y falta de medios para cocinar su comida con apagones tan extensos.

Para este domingo pronosticaron de apagones con un máximo de afectación de 910 MW pronosticó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su informe diario.

Seis unidades generadoras continúan fuera del Sistema Electroenérgetico Nacional (SEN): la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté en avería; mientras que en mantenimiento las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz y la unidad 1 de la CTE Felton.

El sábado, la máxima afectación en el día fue 1045 MW a las 20:50 horas, coincidente con la hora pico, precisó el informe.

“La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 2200 MW y la demanda 2670 MW, con 540 MW afectados por déficit de capacidad de generación, se estima una máxima afectación de 900 MW en el horario diurno”, resumían para este domingo.

