LA HABANA, Cuba. — Ticket es un sistema de reservaciones en línea desarrollado por la empresa cubana XETID en colaboración con la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. El software puede funcionar para un sinnúmero de servicios estatales o particulares como restaurantes, peluquerías, Registro de Estado Civil, entre otros.

La plataforma, que cuenta con un sitio web y una aplicación, promete ser la solución para eliminar las “infinitas colas” que se forman con el fin de comprar dólares en las CADECAS, según declara la entidad financiera en su página oficial.

“A partir del día 21 de noviembre se activará el servicio ´Recanje´ (compra de divisas) en el establecimiento “CADECA Santa Clara”. A partir de ese momento, nuestros usuarios podrán entrar a la sala de espera del servicio. El día 24 de noviembre comenzará la atención en el establecimiento con los tickets otorgados. Esto es para empezar y evaluar el rendimiento. Luego, a generalizar en todo el país”, anunciaron los creadores del sistema en su página oficial en Facebook.

De acuerdo con el manual del usuario de la aplicación, para reservar un turno es necesario registrarse con nombre y número de carné de identidad. Luego se escoge el servicio en el que se quiere realizar la reserva y después el día. Si existe disponibilidad se procede a seleccionar la hora y confirmar la cita.

En caso de que la demanda exceda a la oferta, se activa la “sala de espera virtual”, que consiste en una lista que otorga turnos automáticamente cuando se libera un ticket o se habilitan más cupos. Los que puedan reservar deberán presentar su carné de identidad en el establecimiento a la hora indicada.

Por otra parte, “los tickets son personales e intransferibles, aunque en el momento de reservar se permite declarar tres beneficiarios, quienes son los únicos autorizados a consumir el turno”. Además, algunos servicios exigen un pago por ticket, no así el caso de CADECA.

Actualmente, los datos reales del sistema muestran que se agotaron todos los tickets disponibles de “CADECA Santa Clara” y la sala de espera virtual cuenta con más de 3 000 interesados. Se reporta que están concediendo de 20 a 25 tickets diariamente, por lo que los últimos en entrar en la sala tendrán que esperar 150 días aproximadamente para poder comprar divisas.

“Yo me meto a la sala de espera virtual y me olvido del asunto. Cuando me llegue mi turno el sistema me avisa”, dijo en un comentario en Telegram Juliet Mejías, una usuaria de la aplicación en Santa Clara.

“Lo que hicieron fue mover el desastre de las colas físicas a virtuales; pero no se va a acabar la reventa de tickets, ni la larga espera para poder comprar dólares”, manifestó a CubaNet Daniel Carbajal, joven informático de la provincia de Mayabeque.

Después de que Marta Wilson González, la ministra presidente del Banco Central de Cuba, anunciara el servicio de venta de moneda libremente convertible a la población, comenzaron a formarse larguísimas filas en las oficinas autorizadas de CADECA con el objetivo de comprar dólares para luego revenderlos en el mercado informal.

Asociado a esta nueva resolución, que solo permite comprar hasta cien dólares por persona —o el equivalente en otra moneda disponible — surgieron los revendedores de tickets y organizadores de colas.

Según la entidad financiera cubana CADECA, en las colas han intervenido “la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los gobiernos municipales, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el personal de Lucha Contra Coleros (LCC)”. Aun así, no han podido frenar las “ilegalidades”.

