MIAMI, Estados Unidos.- Luego de que el régimen cubano restableciera poco a poco la conexión a internet, la cual bloqueó este viernes 30 de septiembre en la noche, videos del caos que se vivió en La Habana han ido emergiendo.

La periodista de CubaNet Camila Acosta recorrió varios municipios habaneros y pudo obtener imágenes de la situación en la capital. Calles bloqueadas, ramas en el piso, barricadas, cubanos en las calles exigiendo el fin de un apagón que ha provocado que la poca comida que tienen para sus hijos se eche a perder, la Plaza de la Revolución militarizada, y agentes de la Seguridad del Estado en cada esquina.

“No nos acaban de dar solución y llevamos cuatro días sin electricidad”, dijo una de las mujeres que custodiaba una barricada en el Consejo Popular Latino, en La Habana.

“Se ha echado a perder la comida de todo el mundo, los niños aquí están comiendo lo del diario, lo que podamos buscarles”, expresó.

La barricada fue puesta por los vecinos para protestar de manera pacífica por la situación que están viviendo, “vino la delegada, pero no nos dan respuesta”, agregó, y la policía también llegó pero “nos dijo que teníamos que esperar”.

“Es muela, muela y muela, y las cosas se echan a perder, aquí todo está mal”, expresó un hombre que las acompañaba. “Aquí no ha venido nadie, y el que ha venido es para decir que la luz viene mañana, siempre es mañana”, agregó.

“Yo no quiero violencia, yo quiero hablar y expresarme, de buena forma. Me bloquearon Facebook por una directa, por decir lo que pienso. Tengo un niño de dos años con fiebre y asma hace cuatro días. Y la comida se me echa a perder y nadie viene a darme una respuesta, entonces busco yo la respuesta. No hay respuesta no la voy a quitar (la barricada)”, dijo otra de las presentes.

El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, cortó internet en el país este viernes, por segunda noche consecutiva, luego de que decenas de cubanos en distintos barrios de la capital salieran a manifestarse por el apagón que tiene a oscuras al país desde el lunes.

“Confirmado: Datos de red en tiempo real muestran corte de internet en #Cuba por segunda noche consecutiva; las métricas muestran un colapso en la conectividad después de las 8 p.m. hora local en medio de protestas por malas condiciones y cortes de luz agravados por el huracán Ian #CubaPaLaCalle”, publicó la plataforma NetBlocks poco después de las 8 de la noche.

