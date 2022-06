MADRID, España.- Ante los apagones diarios de más de ocho horas, las manifestaciones de los cubanos se están sucediendo en distintos puntos de la Isla.

Este miércoles los habitantes de la localidad de Manzanillo, en la provincia de Granma, salieron a la calle con cacerolas y al ritmo de conga se unieron en una caminata exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico.

En un video compartido en Twitter por el periodista Mario J. Pentón, en medio de la oscuridad se escucha a los cubanos gritando “Pongan la corriente pinga”, como había ocurrido el día antes en la Universidad de Camagüey.

En su publicación, Pentón señala que tras media hora de manifestación restablecieron la corriente a los manzanilleros.

En el momento de la protesta dicha localidad llevaba más de doce horas sin corriente, indica la cubana que grabó el video.

#ÚltimaHora | Protesta en Manzanillo por los apagones. El cacerolazo comenzó hace cerca de media hora y ya les pusieron la electricidad. Acabo de hablar con la gente del barrio. Ojo Humbretero, vas a tener que hacerla mejor que con la lanchita fake para desviar la atención… pic.twitter.com/Ut3m99WNsA — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) June 16, 2022

“Vaya, Mario Pentón, ahí tienes. Aquí en la ciudad de Manzanillo se están tirando para la calle. Más de doce horas sin corriente”, se escucha decir a la señora.

Las imágenes también fueron compartidas por el periodista José Raúl Gallego, quien desde Facebook expresó: “Pues hoy la conga-protesta tocó en Manzanillo. (…) Esto es lo que hay y esto es lo que toca. Así es en el mundo entero. Si te maltratan, protestas. No pueden con un pueblo en las calles pidiendo lo mismo que hasta los propios policías y militares quieren. A los únicos que no se les va la luz es a los jerarcas y sus familiares y esos no tienen valor para salir a hacerle frente a nadie”.

Este martes trascendió una manifestación similar en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte”.

Después de más de diez horas sin corriente y agua, los estudiantes salieron de los albergues y exigiendo el fin de esta situación gritaban “¡Agua, Corriente!”, “Pongan la corriente pinga”, acompañados de cacerolas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.