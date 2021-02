Caballo desbocado impacta contra un automóvil en La Habana

LA HABANA, Cuba. – Un caballo desbocado arremetió este martes contra un jeep particular que transitaba por la Calzada de Managua, frente a la entrada de la carretera del Club Gallístico Deportivo Alcona, perteneciente a la Empresa Nacional de Flora y Fauna.

El siniestro, en el que no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, se produjo alrededor de las seis y media de la tarde y terminó con la muerte casi instantánea del equino.

Dos de los tres tripulantes de la “araña”, coche rústico que era tirado por el caballo, sufrieron heridas múltiples tras caer y golpearse violentamente contra el asfalto.

Los lesionados fueron una joven de 19 años, nombrada Rosa María Herrera, y Yanquiel Portuondo Cañizares, quien guiaba las riendas cuando el animal se salió de control, según su propio testimonio.

“Rosa (María Herrera) venía caminando y la recogimos. Le dimos botella sin imaginar que dos minutos más tarde el caballo se iba a volver loco. La tienen en el policlínico de Managua, porque se dio muchos golpes”, declaró el hombre a los pocos minutos del incidente y sin todavía haber recibido asistencia médica.

(Foto del autor) (Foto del autor)

Cabe señalar que el automóvil tipo jeep, marca Toyota, terminó con numerosos daños en cristales y parte delantera y lateral de la carrocería.

Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) presentes en el sitio dijeron que, en este caso, las causas del siniestro serían determinadas por el testimonio de los testigos, toda vez que las marcas de las herraduras del animal sobre la carretera intentando frenar cuando el impacto era inevitable “no garantizan que el caballo se haya desbocado”.

La posible culpabilidad del conductor del jeep quedó descartada por los agentes del orden, dado que el caballo embistió sobre el lado derecho del vehículo, el cual, según testigos presenciales, marchaba correctamente por su senda.

“En Oriente no pasa esto. El relajo de los animales por la calle es nada más en La Habana. No sé qué es lo que esperan para acabar con esto. Mira que se mata gente por la misma gracia”, comentó molesto el conductor del vehículo, que no hizo pública su identidad.

El hecho se produjo a menos de cien metros del punto donde el pasado 6 de enero tuvo lugar otro accidente que costó la vida de un hombre.

Los accidentes de tránsito constituyen la quinta causa de muerte en Cuba. Según un informe publicado en octubre de 2020 por la Dirección de Tránsito de la PNR, cada 15 horas muere una persona en la Isla a consecuencia de un accidente, mientras que cada 75 minutos otra resulta lesionada.

