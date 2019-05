Bruno Rodríguez: “Cuba apoyará diálogo entre gobierno y oposición venezolana”

MIAMI, Estados Unidos. – El canciller cubano Bruno Rodríguez declaró este lunes en Moscú que Cuba favorecerá el diálogo en el conflicto venezolano siempre y cuando “todo proceso de negociación tome en cuenta los intereses del pueblo” y cuente con “la participación del Gobierno bolivariano”.

De acuerdo con la agencia EFE, en rueda de prensa ofrecida junto a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Rodríguez se refirió a la nueva ronda de conversaciones que tendrá lugar en Noruega y dejó claro que La Habana no reconocerá a otra fuerza política gobernante que no sea el régimen chavista.

“Cuba apoyará cualquier iniciativa dirigida a promover el diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana, con estricto apego a los principios del derecho internacional, en particular el no uso, ni la amenaza del uso de la fuerza, la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos de los Estados”, dijo el Canciller.

Las declaraciones de Rodríguez se producen poco después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informara que representantes del régimen chavista y del gobierno de Juan Guaidó regresarán a Oslo esta semana con la intención de sentar las bases para un diálogo político entre ambas partes.

Sobre esa posibilidad Rodríguez señaló que espera se alcancen “acuerdos absolutamente soberanos” entre venezolanos para solucionar la crisis que desde hace varios años vive el país petrolero.

El régimen cubano es uno de los principales aliados y valedores de la dictadura de Nicolás Maduro, que usurpa el poder desde el pasado 10 de enero cuando el líder chavista tomó posesión de un nuevo mandato alcanzado en elecciones no reconocidas por la oposición ni por la comunidad internacional.

Además de La Habana, Rusia, China, Turquía y Nicaragua también respaldan a Maduro, cuya presencia en Venezuela resulta fundamental para los intereses geoestratégicos de naciones opuestas a la influencia económica y política de Estados Unidos en el continente americano.