Brayan Peña: “Irme de Cuba fue mi oportunidad”

MIAMI, Estados Unidos. – El ex receptor cubano Brayan Peña es el nuevo manager de los West Michigan Whitecaps, equipo sucursal en Ligas Menores de los Tigres de Detroit. En su nuevo cargo, el cubano espera transmitir su historia de vida, marcada por el sacrificio y la entrega al béisbol.

Desde que abandonara una selección nacional juvenil en Venezuela, con apenas 16 años, Peña se ha consagrado al deporte.

“Le debo todo al béisbol y ahora tengo todo para darle al béisbol. No me jacto de eso, pero quiero que sepan y entiendan que la vida no es fácil y que el camino de nadie para lograr su objetivo es fácil”, declaró el cubano al portal Michigan Live.

Ahora, espera que las enseñanzas adquiridas en ese recorrido ayuden a los Whitecaps a trabajar duro para mejorar.

Peña escapó de la concentración de un elenco juvenil cubano que se encontraba en Venezuela en 1999. En aquel momento, tenٕía solo 24 horas para decidir. Finalmente, saltó por la ventana de un baño para subirse a un Toyota Corolla rojo que lo esperaba. Dejó todo atrás en busca de su sueño de jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Para el entonces joven Peña, fue una decisión aterradora y desgarradora: dejar atrás a familiares y amigos. “Literalmente no tenía nada”, dijo.

Sin embargo, se refiere ahora esa momento como su oportunidad. Gracias a la decisión de irse de Cuba, tuvo una carrera de 12 años en MLB, donde se desempeñó con cinco equipos: Bravos de Atlanta, Reales de Kansas City, Tigres de Detroit, Rojos de Cincinnati y Cardenales de San Luis.

Brayan Peña se une a los Whitecaps en su tercera temporada como gerente dentro de la organización Tigres. Será la primera prueba del cubano al timón en un cronograma de 140 juegos, después de administrar equipos de temporada corta en los Tigres de la Liga de la Costa del Golfo en 2018 y los Tigres de Connecticut en la Liga de Nueva York-Penn en 2019.