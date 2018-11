Brasil y EE.UU. estudian congelar bienes de las dictaduras cubana y venezolana

(POR) Conversa amigável com Ted Cruz @tedcruz (Rep.-Texas🇺🇸), senador conservador dos EUA comprometido com a internet livre , o direito de portar armas e as liberdades individuais. Precisamos nos aliar as pessoas certas – com @filgmartin . pic.twitter.com/z8mqOgUyGa

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 28 de noviembre de 2018