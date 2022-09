MADRID, España.- El boxeador cubano Billy Rodríguez, quien recientemente llegó a Estados Unidos tras haberse quedado en México después de su debut profesional, ofreció detalles sobre este proceso y las razones que lo llevaron a no regresar a la Isla.

Durante entrevista con Willie Suárez, en Boxeo Cubano, Rodríguez explicó que antes del viaje ya tenía planificado lo que haría, ayudado por un familiar en Estados Unidos, del que no reveló su nombre, pero señaló que también es el manager junto al que intentará continuar el boxeo profesional en el país norteño.

El antillano, que había derrotado por KO en dos asaltos, de seis previstos, al mexicano Miguel Ángel Luna, en la división de 108 libras, detalló que decidió pelear antes de abandonar la delegación cubana “para quedar bien con ellos” (las autoridades deportivas de la Isla).

“Yo no soy igual que ellos, que no les importa lo que les pase a la gente. Me dije, voy a pelear y después me voy, para quedar bien con ellos, para brindarles el espectáculo, sobre todo al compañero mexicano que nos busca la pelea, no podía quedar mal con él”, detalló.

Billy Rodríguez, de 25 años, explicó que en Cuba “no vivía en buenas condiciones”, y que el principal motivo de su emigración es poder ayudar a su familia.

“Si hubiese tenido la oportunidad de ayudar más a mi familia allá no hubiese tomado esa decisión. (…) Pero me dije que tenía que ayudar a mi familia. Yo quisiera que vieras cómo yo vivía en Cuba. No tenía nada. Quedaron debiéndome 10 mil dólares, decían que por el bloqueo, por Estados Unidos, no querían que llegara el dinero a Cuba”, relató el pugilista.

Además cuenta con el apoyo de su familia en este momento, que le dijo: “pa´lante y fuerza”.

En la entrevista con Willie Suárez, el caribeño relató su decepción con las autoridades cubanas cuando faltaba casi un mes para el mundial.

“Solo Dios y mi novia saben lo que pasé cuando di positivo a la COVID en Cuba, antes de ir al Mundial. Pasé semanas llorando, porque sabía que no tenía nada, de hecho, al otro día me hice PCR y estaba negativo. Desde ahí me dije: no voy a confiar en más nadie. A lo mejor, fue un falso positivo, pues no tenía ni síntomas, pues estaba en las mejores condiciones y seguí entrenando. Si hubiese sido COVID, ok, pero ese mismo día me hice un PCR, di negativo y quedaban más de 20 días para el mundial, lo reporto rápido y me dijeron que no, que no querían”, explicó.

Dicen que los entrenadores querían, pero quien no quería era Puig (Puig de la Barca, el presidente de la Federación Cubana). No me llevaron porque nunca había salido del país y no confiaron en mí, pero yo estaba en una forma muy buena. En mi lugar no llevaron a nadie, quedaban muchos días”, agregó.

Al dar a conocer la noticia de su abandono, el régimen, como es habitual condenó su decisión.

La página de Facebook Domadores de Cuba y el oficialista JIT escribieron: “Dando la espalda a sus obligaciones contractuales, Billy Rodríguez decidió no regresar a Cuba tras debutar anoche en el boxeo profesional. Condenamos su actitud, ajena al compromiso contraído”.

