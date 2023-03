LA HABANA, Cuba. — El cantante John Francis Bongiovi Jr. (Bon Jovi) está cumpliendo hoy 61 años. Mucho ha llovido desde que aquel jovenzuelo natural de New Jersey se mudara a Nueva York para perseguir el sueño de convertirse en una estrella de rock. El comienzo fue difícil, pero un acto osado y una oportunidad de oro lo catapultaron a la cima del rock en Estados Unidos.

Bon Jovi limpiaba pisos en una disquera neoyorquina mientras aprendía de todo el trabajo que se realizaba a su alrededor y escribía sus propias canciones. Runaway era su preferida. Un día, estando solo en la discográfica, decidió grabarla para un concurso radial donde presentarían todos los temas enviados por lo oyentes.

Runaway fue un exitazo que se escuchó en casi toda la Unión Americana. Después de aquel explosivo debut, el sello PolyGram Records ofreció un contrato a Bon Jovi bajo la condición de que se consiguiera una banda.

El chico de New Jersey, que nunca tuvo una historia de conflictos ni adicciones, se entregó en cuerpo y alma a su carrera musical, que fue de las más sólidas de la década de 1980 y principio de los noventa. Éxitos imperecederos han sido You give love a bad name, Wanted dead or alive, Blaze of Glory, It´s my Life, Always y varios otros que el público sigue cantando hoy como lo hacía hace treinta años.

En una década bastante exigente, producto de la excesiva intelectualización del rock y la crecida del thrash con sus riffs arrolladores y una furia incendiaria, Bon Jovi irrumpió con una propuesta fresca, elástica entre el hard rock y el pop, cantable, cool, sin ira, algo sosa por momentos. Su fórmula, conformada por letras pegajosas, una voz rasgada y el sonido potente de las guitarras, ha cautivado a todo tipo de público.

Talentoso y carismático, Jon Bon Jovi ha incursionado también en la actuación, con películas como Cadena de favores, y las series Ally McBeal y Sex and the City.

Ha sido ganador del Globo de Oro, los American Music Awards y los Brits Awards. En 2018 conquistó el Salón de la Fama del Rock and Roll.