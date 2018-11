Bolsonaro: “Más Médicos era un pretexto para financiar a la dictadura cubana”

Após Cuba irresponsavelmente retirar-se do Mais Médicos por não aceitar dar liberdade e salário integral aos seus cidadãos, quase 100% das vagas já foram preenchidas por brasileiros. Está claro que o acordo do PT era pretexto para financiar a ditadura membro do foro de São Paulo.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 de noviembre de 2018