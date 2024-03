SAN LUIS POTOSÍ, México.- El senador cubanoamericano Bob Menéndez, acusado de corrupción, no se presentará a la reelección como demócrata este año, pero mantiene abierta la puerta a una candidatura independiente, dijo el jueves.

El senador más veterano de Nueva Jersey, acusado por segunda vez en una década, aseguró que espera que su exoneración “se produzca este verano”, lo que le permitiría presentarse a las elecciones generales de noviembre.

“Desafortunadamente, las actuales acusaciones a las que me enfrento -de las que soy inocente y así lo demostraré- no me permitirán tener ese tipo de diálogo y debate con oponentes políticos que ya lo han convertido en la piedra angular de su campaña”, explicó Menéndez en un video. “Los ciudadanos de Nueva Jersey se merecen algo mejor que eso”.

Su anuncio se produjo días antes de que finalice el plazo de presentación de candidaturas demócratas en Nueva Jersey, el 25 de marzo.

Si Menéndez se hubiera presentado a la reelección como demócrata, estaría entrando en unas primarias ya polémicas entre el representante Andy Kim y la primera dama Tammy Murphy. Además. según las encuestas públicas, cuenta con muy poco apoyo.

Está previsto que Menéndez vaya a juicio a principios de mayo. La fecha límite para presentarse como independiente es el 4 de junio, y el senador mantiene esa opción sobre la mesa para ver si sus problemas legales se aclaran.

El demócrata de origen cubano abandonó su cargo de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado tras ser acusado en septiembre pasado de recibir sobornos.

El líder de la mayoría, Chuck Schumer, anunció la medida diciendo que Menéndez “ha decidido acertadamente renunciar temporalmente a su cargo de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hasta que se resuelva el asunto”.

Bob Menéndez arguyó que planeaba luchar contra los cargos que incluyen acusaciones de soborno y corrupción.

“Los que creen en la justicia creen en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Tengo la intención de seguir luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas”, dijo Menéndez en un comunicado.

“Este es el mismo historial de éxito que estos mismos líderes han alabado todo el tiempo. No se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y empujarlo fuera de su escaño. No voy a ir a ninguna parte”, añadió.

