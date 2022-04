MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana y madre de uno de los jóvenes condenados a prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la Isla, Bárbara Farrat, conversó este viernes con CubaNet y denunció el acoso constante que está viviendo ella y su familia por parte de la Seguridad del Estado.

Farrat relató que hace apenas una semana intentó convencer al director de la prisión donde se encuentra su hijo, Jonathan Torres Farrat, de 17 años, de que lo cambiaran de compañía luego de ver como se peleó con otro recluso casi delante de ella.

“Llevaba tiempo diciéndome que no podía, que había que estudiarlo y la semana pasada mi hijo se pelea con un muchacho que no es de los manifestantes”, relató. En Cuba, denunció Farrat, los presos políticos son encarcelados con los presos comunes, una estrategia del régimen para amedrentarlos y para que sufran golpizas a manos de terceras personas.

“Yo intenté averiguar quién era ese muchacho y busqué una vez más a Fonseca, el director de la prisión, pero me dijo que según mi comportamiento es que él iba a cambiar a mi hijo de compañía. Fue una amenaza, y al final es un complot para callarme de las redes sociales”, explicó.

Al llegar a su casa ese día Bárbara Farrat hizo una directa en la que denunció lo que había sucedido, “eso me costó que me limitaran internet y que al día siguiente estuviera sitiada”.

“Pero hice otra directa ese día porque yo no puedo dejar que mi hijo se caiga a golpes con un muchacho que ni conoce, yo tengo q decir la verdad”.

Después de ese día Bárbara ha permanecido sitiada, no a simple vista, pero asegura que cada vez que intenta salir aparece uno o varios hombres vestidos de civil que le dicen que debe regresar a su casa.

“Antes de la visita de este jueves yo estaba con una crisis de asma y salí para ir al hospital. Al bajar las escaleras se me aparece un tipo vestido de civil y me dice que no podía salir. Le dije que además de estar sitiada ellos me estaban condenando a morir dentro de mi casa. Me dejaron ir al hospital, pero fui y regresé acompañada”.

“Tengo vigilancia todo el tiempo, baja cualquiera de mi casa y todo bien, pero bajo yo y aparecen cuatro o cinco como si yo fuera una criminal. Me dicen ´sube´, y no dan explicaciones ni se identifican”, denunció.

Más sobre la denuncia de Bárbara Farrat y la situación de otros presos políticos en Cuba a continuación.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.