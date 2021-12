MIAMI, Estados Unidos. – Tras haber sido liberada por la policía política, Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, un joven de 17 años preso por manifestarse el pasado 11 de julio, aseguró que se mantendrá firme exigiendo la liberación de su hijo.

“La represión que viví hoy trataron por todos los medios de que fuera bastante intensa, pero cuando te encuentras con una persona que no tiene nada que perder, como yo, que lo único que tiene por vivir lo tiene preso, no tienes por donde agarrarla”, declaró Farrat Guillén a CubaNet.

Convertida en activista por la liberación de los adolescentes presos del 11J, Farrat Guillén dijo haber sido secuestrada por agentes de la policía política que la trasladaron hasta una unidad en Guanabacoa.

“Baje a comprar una caja de cigarros y me secuestraron. A lo único que me dio tiempo fue a gritarle a mi esposo que me llevaban presa”, relató.

Ya en la unidad, la activista tuvo que enfrentar a sus captores en un interrogatorio donde le hicieron “25 mil amenazas”.

“El acta de advertencia la tuve que firmar. Lo más chiquito que me dijeron fue que me iban a meter en una celda”, expresó Farrat Guillén.

“Cuando te encuentras una madre que su vivir lo tienes preso injustamente, no tienes por dónde agarrarla”, agregó.

Farrat Guillén fue liberada poco después de las tres de la tarde. En sus declaraciones dejó claro que, con su hijo tras las rejas, poco le hubiese importado pasar la Nochebuena en un calabozo.

“Los volví locos. Y se los dije a la cara: a mi nadie me va a callar hasta que no suelten a mi hijo. La libertad de mi hijo yo no la negocio”.

El pasado lunes, la activista había entregado una carta en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel exigiendo la liberación de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba. La misiva fue rubricada por más de 150 personas.

Jonathan Torres Farrat fue arrestado el 13 de agosto de 2021 por haber participado el 11J en una de las protestas que se desarrollaron en el municipio Diez de Octubre, el más poblado de la capital.

Su madre alega que el adolescente de 17 años lanzó una piedra contra los oficiales que estaban disparando para “salvar” a su padre, que se encontraba en medio del tiroteo.

