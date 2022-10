MIAMI, Estados Unidos. – El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la golpiza propinada este viernes por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) al activista baracoense Yoel Acosta Gámez.

La denuncia detalla que Acosta Gámez fue golpeado a la vista de sus familiares, mientras que su hermana recibió la amenaza de ser golpeada.

Actualmente, el activista se encuentra detenido y a la espera de ser acusado, precisó el OCDH.

A las 10:00 de la mañana de este sábado, la ONG con sede en Miami denunció que Acosta Gámez había sido citado de palabra por oficiales de policía, tomando como excusa carteles antigubernamentales que aparecieron en su zona.

En dos audios publicados por el OCDH en Twitter, la hermana del activista cuenta que Acosta Gámez se había negado a acompañar a dos policías que se presentaron en su vivienda y le exigieron acudir a la unidad de policías a declarar.

Como no tenían documento citatorio, el reportero independiente y activista no accedió a acompañarlos, precisó su hermana.

Tras la visita posterior del jefe de sector de su área, Acosta Gámez y varios familiares acudieron a la estación de policías. Mientras que la familia se encontraba en la planta baja de la edificación, esperando que terminara el interrogatorio del activista, se comenzaron a sentir los golpes y gritos que provenían de la oficina donde se encontraba el joven.

Las acciones represivas contra Acosta Gámez se han recrudecido en las últimas semanas. El pasado 30 de septiembre, el joven fue interceptado en la vía pública por el oficial de la policía política Yasiel Medina Hinojosa, jefe de enfrentamiento a los opositores del territorio, que lo condujo hasta la delegación del Ministerio del Interior (MININT) en Baracoa.

Una vez allí, Acosta Gámez fue sometido a un interrogatorio. Los agentes le dijeron que tenía que abandonar el país si no quería terminar en prisión. También le comunicaron que ellos se harían cargo de garantizarle la salida.

“Fui interrogado sobre los trabajos que yo realizaba aquí en Baracoa. Me dijeron que no podía seguir realizando trabajos como periodista independiente en Baracoa. Me dijeron que si lo seguía siendo me llevarían a prisión”, declaró el reportero a CubaNet en ese momento.

Durante los últimos meses, Yoel Acosta Gámez ha publicado reportes sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran varios habitantes de Baracoa. En la mayoría de los casos, se trata de personas que viven en la pobreza y que reclaman ayuda urgente a las autoridades de ese municipio.

