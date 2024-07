MADRID, España.- El Banco Nacional de Cuba (BNC) rechazó este jueves ante el Tribunal de Apelación de Londres la legitimidad del fondo inversor CRF I Limited como su acreedor para cobrar 72 millones de euros en deuda soberana, derivados de préstamos suscritos en los años 1980.

De acuerdo con la agencia EFE, durante la apelación —a la que el régimen envió para cubrirla a su vocero Humberto López— el BNC argumentó que la jueza Sara Cockerill —que en abril de 2023 determinó que el BNC había reconocido a CRF como acreedor en 2019— se equivocó al validar la cesión a CRF de los derechos contractuales sobre los títulos de los préstamos originales de los bancos europeos. Esta cesión fue firmada el 25 de noviembre de 2019 por el exdirector de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, quien actualmente está encarcelado en Cuba en relación con este caso.

El BNC sostuvo que la cesión no fue válida porque Olivera no siguió los procesos internos adecuados, que requerían la certificación con dos firmas. CRF, por su parte, cuestiona este argumento, alegando que no se trataba estrictamente de una operación bancaria.

CRF, registrado en 2009 en las Islas Caimán, también alegó que, aun suponiendo que Olivera hubiera actuado sin autorización, el BNC validó la cesión en la práctica al responder a las cartas de los representantes legales británicos de CRF.

Además, el BNC argumentó que no recibió el preaviso necesario para la reasignación de la deuda en la forma requerida por contrato. La deuda, contraída inicialmente en 1984 con los bancos Credit Lyonnais e Istituto Bancario Italiano, pasó después al ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC.

En su defensa ante el tribunal, el BNC acusó a CRF de intentar bloquear a Cuba de los mercados financieros para facilitar el cobro de su cartera de deuda cubana impagada, que asciende a unos 1.200 millones de euros.

CRF niega ser un “fondo buitre” y asegura que es “un inversor responsable”. El fondo afirma que solo demandó al banco cubano para incentivarlo a negociar una reestructuración amistosa de la deuda.

El fondo inversor instó al Tribunal de Apelaciones a aceptar el fallo de Cockerill y defendió que las críticas contra el criterio de la jueza son “injustas e infundadas”.

El Gobierno cubano, que hasta ahora no había enfrentado un pleito por impago de deuda, solicitó a la corte que, si gana el recurso, la otra parte pague las costas del juicio.

Victoria para CRF tras fallo judicial contra BNC

En abril de 2023, en audiencia desarrollada en la Alta Corte de Inglaterra y Gales, la jueza Sara Cockerill notificó a los abogados de ambas partes la sentencia correspondiente a la demanda interpuesta por CRF I Limited contra el Estado cubano y el BNC.

Cockerill dictaminó que el Tribunal Superior británico no tenía jurisdicción para conocer el caso contra Cuba, pero sí en relación con el caso contra el BNC. “CRF ha tenido éxito contra BNC… al mismo tiempo, ha perdido contra Cuba”, expresó la magistrada al resumir su decisión en una breve audiencia, informó la agencia Reuters en aquel momento.

Tras el fallo, David Charters, presidente de CRF I Limited, calificó la decisión judicial como “una victoria completa”.

Al respecto, Charters dijo en un comunicado que CRF “sigue comprometido a encontrar una solución con Cuba que no tenga ningún impacto en su presupuesto durante al menos cinco años, reconociendo la difícil situación económica que enfrenta el país”.

Para el presidente de la entidad financiera el falló de la jueza solo dejó fuera del pleito a Cuba como Estado, mas no al BNC, una entidad que es controlada por el régimen de la Isla.

“El BNC era el Banco Central de Cuba y sigue siendo responsable de administrar estas deudas cubanas impagas”, señaló el directivo.

“Cuba ganó un punto técnico en este juicio que ya hemos subsanado y no esperamos que este tema afecte el resultado final, que es una victoria completa para CRF”, agregó Charters.

Aunque la propaganda estatal cubana celebró el fallo judicial asegurando que “la República de Cuba está fuera del pleito”, el informe judicial sobre el caso señaló que el proceso seguiría adelante contra el BNC.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.