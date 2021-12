MADRID, España.- Yunier Gutiérrez Cervantes, uno de los trece cubanos que intentaron dejar el país por Playa Baracoa, provincia Artemisa, este domingo, contó a Radio Televisión Martí las agresiones de los guardacostas para impedir la salida.

A Gutiérrez Cervantes le dispararon “a un metro de distancia y a quemarropa”, con una bala de goma que le provocó en la frente una herida profunda.

“En ningún momento nos dijeron levanta los brazos, o alto, nada”, detalló el joven.

Nosotros les decíamos que nos dejaran seguir adelante y ellos nos respondían que no, que por su parte no iban a dejar que nosotros saliéramos”, agregó.

Según relató el balsero, cuando solo habían avanzado 2 millas desde la costa, la lancha de los guardafronteras ​cubanos comenzó a dar golpes fuertes a la embarcación para intentar hundirla.

“De los 13 hubo otro perjudicado, porque tiraron una soga larga al agua con una boya que pesaba, y cuando la soga pasó lo cogió por el cuello, y lo quemó”, explicó Gutiérrez Cervantes.

Cuando lograron detenerlos, fueron trasladados con esposas a una marina en el municipio Playa, de La Habana. Hasta dos horas después no lo llevaron al Hospital Militar, en el municipio habanero Marianao; y todo este tiempo estuvo con el proyectil en la frente.

“Ahora mismo tengo dolores de cabeza que no se me quitan. En el hospital me lo sacaron todo. Eran juntas de goma y pólvora, algo así”, explicó.

Luego, junto al resto de los que iban en la embarcación, lo llevaron a un calabozo en el que apenas cabían.

Allí los tuvieron toda la noche, con la ropa mojada.

“El lunes en la mañana nos pusieron 3 mil pesos de multa, a cada uno, por salida ilegal, y después nos soltaron”.

Por su parte, Amir Arévalo Araluce, primo de Gutiérrez Cervantes y quien también intentaba emigrar, explicó que ambos tienen niños pequeños y que en Cuba la situación es muy difícil.

“Nosotros probamos esa suerte a ver… A lo mejor nos viraban, a lo mejor nos dejaban. Queremos la libertad, porque aquí la cosa está muy dura”, dijo Arévalo Araluce.

