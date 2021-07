MIAMI, Estados Unidos. – La vivienda del abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló, colaborador de CubaNet, está siendo vigilada por agentes de la policía política, confirmó a este diario el propio reportero.

“Desde esta madrugada tenemos vigilancia en nuestra casa”, indicó Méndez Castelló, quien reside en el municipio de Puerto Padre, ubicado en la costa norte de la provincia de Las Tunas.

Según el también escritor, los oficiales se apostaron frente a su casa alrededor de las tres de la mañana.

“Los escuché ir y venir, en moto y a pie, junto a mi ventana, pero no les presté atención. Y ahora, cuando fui a buscar el pan, en la hora que dice ahí la cámara, fue que vi, entonces tomé la foto”, explicó el corresponsal a CubaNet.

Méndez Castelló aseguró que durante varios momentos del día su línea telefónica se mantuvo sin conectividad.

“No sé a qué se debe porque el teléfono de mi esposa no ha perdido conectividad”, añadió.

A lo largo de este lunes, el periodista identificó al menos a dos agentes custodiando su vivienda. Méndez Castelló precisó que no se trata de un chequeo al uso, pero dejó claro de que su vivienda se mantiene bajo vigilancia. “Lo que ellos estén haciendo parece que lo están haciendo muy cuidadosamente”.

Relata el jurista que los agentes, al parecer, se turnan en una especie de guardia frente a un almacén de la Industria Alimenticia que está frente a su vivienda y que “siempre ha sido utilizado por la inseguridad del Estado como puesto de vigilancia”.

“Hay algo raro, como un nuevo método de control, pero no he podido documentar eso. Lo que sí está claro es que están chequeando. Ellos saben que yo les documento un acoso y los acuso. Por las dos vías, jurídica y publicitaria. La vigilancia la tengo, pero no descaradamente como ellos acostumbran a hacer. Esa es la situación hasta este minuto”, agregó el reportero en horas de la tarde.

No es primera vez que la Seguridad del Estado monta operativos de vigilancia sobre la vivienda de Méndez Castelló, quien en varias ocasiones se ha denunciado estos controles ante las autoridades.

“Yo me quejé a la Fiscalía el año pasado por el acoso que me tenían, y también ante el oficial de la ´inseguridad´ del Estado que está detrás de todo esto. Les dije al fiscal y a este tipo que si el acoso proseguía, pues yo los acusaba formalmente ante el fiscal militar. Ellos pararon, ahora es que veo esto, así es que si compruebo que otra vez comienza el acoso, pues cumplo lo que dije, claro, aportando pruebas para que no existan dudas. Ese es el asunto”, culminó el reportero.

