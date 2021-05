MIAMI, Estados Unidos. ─ El humorista cubano Nelson Gudín, más conocido como “El Bacán”, se encuentra en Miami y formará parte del show televisivo del presentador José Carlucho, que se transmite de lunes a viernes a través de la plataforma Univista TV.

“Me vendió el gobierno revolucionario. Me vendieron. A ellos les hace falta dinero y están vendiendo las cosas buenas”, aseguró Gudín mientras encarnaba al personaje del Bacán.

El también humorista Otto Ortiz, uno de los grandes amigos de Gudín, fue uno de los primeros en reaccionar a la aparición del Bacán en el Show de Carlucho.

El programa del presentador cubano cuenta con un importante talento artístico de la Isla, con varios humoristas recién llegados de la Isla, como Andy Vázquez.

Alejado de la televisión estatal durante los últimos años, Gudín se ha mantenido activo a través de las redes sociales, donde comparte sus décimas e ingeniosos sketches. También ha desarrollado la faceta de poeta y escritor, con compilaciones de sus textos a la venta en Amazon.

Nelson Gudín fue uno de los humoristas más seguidos en la Isla a inicios de los 2000, década en el que alcanzó la popularidad en la Isla con las emisiones del programa televisivo Deja que yo te cuente, donde el humorista encarnaba diversos personajes.

Gudín fue uno de los exponentes del gremio humorístico de la Isla que criticó las recientes declaraciones del músico y comediante Virulo, quien en una emisión del programa La Pupila Asombrada cuestionó la calidad de la producción de humor en la Isla durante los últimos años.

“La pretensión de desconocer, o enterrar a nuestra generación de humoristas, está calculada desde hace tiempo (…) Con nuestros aciertos y desaciertos, sobre todo en el plano estético, es el humor cubano el que más cerca ha estado de la realidad, de la vida de la gente común; porque el humor es de gente de abajo, los personajes son representaciones del hombre común; aunque el sentido humorístico sea una condición de la inteligencia humana. En incontables encuentros lo he venido advirtiendo. Algo se puede estar tramando. No es casualidad que la propia TV solo apruebe proyectos humorísticos que de antemano se sabe no funcionarán”, escribió Gudín el pasado 14 de mayo en su perfil de Facebook.

