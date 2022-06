MIAMI, Estados Unidos.- Los equipos de rescate de bomberos de Jacksonville respondieron este jueves en la tarde a un incidente en el aeropuerto de esa ciudad que involucraba un avión con 159 personas a bordo que viajaba de Montreal a Cuba.

De acuerdo a una nota de News4Jax, se reportó un incendio en el departamento de carga del avión, un 737 de la aerolínea canadiense OWG (Off we go), que provocó el aterrizaje de emergencia.

El reporte explica que una vez estalló el incendio la tripulación informó a tierra, obligando a un aterrizaje de emergencia en Jacksonville. “El sistema de extensión de incendios del avión roció el fuego antes de aterrizar, pero los equipos de JFRD estaban disponibles para revisar el avión”, reza el texto.

La Autoridad de Aviación de Jacksonville explicó que aún no se sabe que sucederá con los pasajeros del avión.

La aerolínea canadiense OWG había comenzado a volar en diciembre de 2020, y el pasado 23 de junio se dio a conocer que retomaría los viajes a la isla, según la agencia de noticias estatal Prensa Latina.

El vuelo de este jueves 30 de junio, de acuerdo al calendario, se dirigía a Holguín. OWG tenía programado un vuelo para mañana viernes 1ro de julio a la ciudad de Santa Clara, el sábado 2 a varadero y el domingo 3 a Cayo Coco.

De acuerdo con la información, cada uno de esos destinos recibirá dos vuelos de jueves a domingo (uno desde Toronto y otro desde Montreal) hasta el próximo 31 de octubre, fecha en que inicia la temporada otoño-invierno.

A lo largo de la última década, Canadá ha sido el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. De enero a mayo de 2022 arribaron a la isla 182 733 visitantes canadienses, cifra muy superior a los 2 278 que viajaron a la Isla en igual período de 2021.

