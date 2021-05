MIAMI, Estados Unidos. – El ministro de Energía y Minas de Cuba, Liván Arronte Cruz, reconoció este viernes que los apagones reportados la última semana en Cuba se debían a averías en al menos dos termoeléctricas y “bajos niveles de combustible” para producir electricidad.

De acuerdo con el funcionario, la unidad 1 de la principal termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras, se encuentra fuera de servicio, al igual que dos unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, también averiadas.

Además, el ministro se refirió a la escasez de combustible para generar electricidad, lo que encendió la alarma de los cubanos, temerosos de que se repita en el país otra temporada de apagones o cortes programados del fluido eléctrico.

En “los últimos días hemos venido trabajando con bajos niveles de combustible en inventario en algunas regiones”, reconoció Arronte Cruz. “Incluso hemos tenido situaciones puntuales”, agregó, aunque no ofreció más detalles.

De acuerdo con el ministro, la situación se agravó “por problemas operaciones” en el puerto de Cienfuegos. “Uno de los buques que llevaba el combustible para la termoeléctrica del Mariel (…) tuvo problemas operacionales ahí en el puerto y retrasó su salida y no va a llegar a Mariel hasta mañana (sábado) en la tarde”, señaló.

“Es decir, que hay una conjugación de factores. Prácticamente hemos perdido en las últimas horas casi 600 MW de potencia en la generación base del sistema”, concluyó.

Este viernes, los cubanos estallaron en redes sociales por los cortes de electricidad reportados en varias provincias a lo largo del país y exigieron explicaciones al régimen, que hizo silencio hasta la comparecencia del ministro de Energía y Minas en el programa Mesa Redonda.

“No hay medicinas, no hay comida, no hay agua, no hay electricidad, no hay libertad, todo en dólares. ¿Hasta dónde más van a seguir aguantando?”, se preguntó en Twitter el activista LGBT+ Jancel Moreno, después que los cubanos comenzaran a reportar los cortes del fluido eléctrico con la etiqueta #ReportoApagónCuba.

“Sin agua, sin luz, peleándonos en las colas por la comida, sin libertades, sin pan y sin poder quejarnos… Creo que éramos más felices pescando, recolectando y cazando en la Comunidad Primitiva”, ironizó en la misma red social el ingeniero Magdiel Jorge Castro

Los reportes de apagón abarcan una parte considerable del territorio nacional. “Ahora mismo no hay luz en varias provincias desde horas de la mañana”, escribió casi al mediodía de este viernes el usuario Rafa (@rafrsr).

Numerosos usuarios se unieron a las quejas y confirmaron cortes en Mariel, Cárdenas, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey y Holguín, entre otros puntos del territorio nacional.

