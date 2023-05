MIAMI, Estados Unidos. — La Empresa de Gas Manufacturado de La Habana informó este lunes que varios municipios de la provincia se mantienen sin el servicio por causa de una avería en el sistema de compresores ubicado en la planta de Puerto Escondido.

La entidad precisó en un comunicado que sus operarios trabajan desde ayer para restablecer el servicio.

“La Planta 2 está sin disponibilidad de gas y Planta 1 con bajas presiones, por lo que hay afectación parcial en los municipios Plaza de la Revolución, 10 de Octubre, Cerro, Habana Vieja y Centro Habana. En el caso de los municipios Playa y Marianao la afectación es total”, indica la nota.

Según la Empresa de Gas Manufacturado, en el transcurso del día “se deben recuperar las presiones paulatinamente, y en correspondencia con ello, se irá restableciendo el servicio a los clientes”.

Foristas del portal digital Cubadebate criticaron la tardanza de las autoridades en comunicar lo ocurrido a la población.

“Por qué cuando ocurre una avería, tanto en el gas como en la corriente o el agua, no se informa a la población, lo hacen al otro día, cuando ya están tratando de solucionar el problema. Así las personas buscan otras alternativas y no estamos en la incertidumbre de no saber por qué no hay gas”, comentó Erenia Puig.

Otra internauta, identificada como Marlene, expuso que los problemas de gas manufacturado en La Habana no datan de este fin de semana, sino de hace varios días.

“Hace más de seis días que un edificio ubicado en 42 e/11 y 13, Miramar, Playa, tiene una rotura en la tubería del gas. No hay salidero, pero tampoco hay gas. Han venido los compañeros, pero no se ponen de acuerdo y no hacen nada. En ese edificio viven personas mayores, incluso un postrado por enfermedad (esposo de mi hermana) y no se busca una solución”.

Los problemas con el abastecimiento de gas, tanto manufacturado como licuado, figuran entre los inconvenientes que deben enfrentar los cubanos, haciendo aún más complicado el tema de la alimentación, de por sí condicionado por la escasez y la carestía de productos de primera necesidad.