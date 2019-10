Autoridades de Santiago de Cuba suspenden recogida de basura

SANTIAGO DE CUBA.- A raíz de la escasez de combustible por la que atraviesa el país, la Empresa de Servicios Comunales de Santiago de Cuba determinó que “no se mantendrá ningún ciclo de recogida de desechos sólidos hasta tanto no se estabilice la situación del combustible”, según indicó ante el semanario oficialista Sierra Maestra, en su edición del pasado sábado, el ingeniero Yusmaikel Valier Ramírez, director de esa empresa estatal en la provincia suroriental.

Las reacciones por parte de santiagueros no se han hecho esperar, y muchos han mostrado su descontento con tales medidas que inciden en la salud de las comunidades.

Anayansi, residente del reparto Vista Hermosa, reprochó ante CubaNet que la recogida de basura siempre ha sido un tema polémico en el poblado, “siempre es la misma historia con la basura, nunca pasa el carro en tiempo y los vertederos siempre están desbordados. Ahora dicen que no va a pasar más el carro y piden ayuda de la comunidad; pero la comunidad está cansada de ayudar y no ver resultados, además donde nos vamos a meter la basura, porque ni quemarla uno puede, o te coge una multa o un problema con el vecino, la única opción que tenemos es echarla en la calle y que la recojan cuando quieran, y si no tienen combustible es su problema”, reprendió la señora, quien no dudó en mostrar su enojo ante la situación.

Entretanto, en Veguita de Galo, los basureros inundan el poblado, incluso cerca de escuelas y otros centros donde acuden personas diariamente. Sin embargo, autoridades partidistas hacen caso omiso a la problemática. Así lo refiere Héctor Labadi: “después de una semana de comunicar la situación higiénica del reparto Veguita de Galo, donde resido, aun no se han tomado medidas. Día tras día se incrementa la suciedad y junto a esto los roedores y las moscas invaden las casas y los centros educativos. Con el incremento de las lluvias la fetidez es abrumadora”, alegó el santiaguero.

Trampas artesanales para roedores. Foto del autor Microbasurales en Santiago de Cuba. Foto del autor Basureros en Veguita de Galo. Foto del autor Basureros en Palma Soriano. Foto del autor Carretilleros en Santiago de Cuba. Foto del autor

Javier Arzuaga, otro residente del poblado, también apuntó que ha recurrido en varias ocasiones al Partido Provincial, Policlínicos y el Centro de Higiene y Epidemiología de la provincia, pero “solo me dijeron que la prioridad es el Caracol Gigante Africano y los mosquitos, incluso llegaron a burlarse, diciendo que me comprara una ratonera para resolver la situación de los roedores”, confesó.

Por otra parte, la prensa oficialista ha informado que la recogida de basura en los municipios santiagueros se hará de forma manual, usando la tracción animal o los famosos carretilleros, personajes que aparecieron en la isla en los años 90, quienes paliaban la basura y la transportaban en coches de caballos.

“En los municipios se está trabajando con la variable de la tracción animal, que anteriormente ayudaron a estabilizar los periodos de recogida de desechos sólidos. Se ha incrementado su número a más de 390. De esta forma, se podrán mantener carros solamente para arterias principales. Nuestro trabajo en el municipio cabecera está enfocado en proteger las calles principales en cada distrito como el entorno de Plaza de Marte, Parque Céspedes y las sedes de las instituciones más importantes del Casco Histórico. Para esto contamos con la cantidad de combustible destinada a la recogida de basura”, fundamentó el director provincial de Servicios Comunales.

De igual forma, el funcionario agradeció a la población por las iniciativas adoptadas y reconoció que solo con su ayuda se han podido mantener los principales servicios de la empresa, y sobre todo el abastecimiento de líquidos que, “aunque fuera de ciclo”, se ha podido distribuir en las 250 localidades que actualmente reciben agua potable por esa vía.

“Para conservar cierta estabilidad en la distribución de agua por pipa, se han definido puntos de concentración colectivos donde cada cual recibe el producto y no hay que depositarlo individualmente. Con ayuda de la población se ha logrado ajustar el consumo de agua a 15 litros por persona diarios, garantizando así su uso y subsistencia para las labores domésticas principales”, dijo el directivo.

Valier Ramírez apuntó además que se mantiene hasta el momento “la distribución de combustible en los 96 grupos electrógenos existentes en la provincia, que en estos momentos abastecen a algunas comunidades durante al menos 4 horas”.

Carretilleros en Santiago de Cuba. Foto del autor Vertedero en el Reparto Pastorita. Foto del autor Barrenderos en Santaigo de Cuba. Foto del autor Basureros en Veguita de Galo. Foto del autor Barrenderos en Santaigo de Cuba. Foto del autor

Según se indicó, los servicios necrológicos a cargo de la Empresa de Comunales no han sufrido grandes cambios, y se ha asegurado el combustible que estos demanden, incluyendo traslados interprovinciales e intermunicipales, y contando con un 75% de disponibilidad técnica en los coches, por lo que según refieren jurisdicciones de la rama no se interrumpirán estas prestaciones.

Actualmente Santiago de Cuba transita por una grave situación epidemiológica, donde se reporta la transmisión activa de Dengue y Zika, además de otras enfermedades como la leptospirosis, otro tema bajo estricto secreto de autoridades gubernamentales, pero que sigue latente entre la población en todos sus municipios, por lo cual la eliminación de los ciclos de recogida de basura constituye un factor determinante en las comunidades y amenaza con el incremento de estas enfermedades.

Recientemente, Alma Almita, una usuaria de la red social Facebook, hizo publico su reclamo por un basural establecido en el reparto Pastorita, también en Santiago de Cuba. La joven denunció que un “tiradero de basura gigante” fue creado, según sus palabras, “por alguien que decidió convertir la calle 25, entre 4 y 6, en un vertedero de la comunidad. Por años vecinos han padecido por la pestilencia y el aumento de vectores en la zona. Ahora la situación se ha vuelto peor”.

Más adelante, la santiaguera se cuestionó: ¿Para qué se desgastan hablando de Salud Pública en los medios de comunicación, si Salud Publica y Servicios Comunales no han resuelto esta situación? Quejas no han faltado, y evidencias tampoco. ¿Qué resulta más económico: tener que emplear medicamentos o todo un servicio hospitalario para curar pacientes de cualquier enfermedad causada por los vectores o buscar lugares apartados para los desechos?, los vecinos exigen una solución inmediata y definitiva”, sentenció Alma.

La llamada “Tierra Caliente” genera aproximadamente 3 mil metros cúbicos diarios de desechos sólidos, cuestión imposible de resolver con iniciativas ciudadanas, sin embargo, autoridades santiagueras insisten en recurrir a los ciudadanos en un intento desesperado por solucionar lo que por 60 años no han podido lograr.