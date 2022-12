MIAMI, Estados Unidos. — La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida como Hildina, fue reprendida por funcionarios de la Universidad de Oriente debido a sus publicaciones, en las que muestra la realidad que se vive en la Isla.

Según la joven, que ejerce como profesora en ese centro de enseñanza, las amenazas empezaron después de publicar un video “donde mostraba cómo era vivir en un país comunista como Cuba”.

“Recibí una llamada un poco extraña de la universidad. La persona me invitaba a una actividad con profesores jóvenes, lo cual me pareció un poco raro porque otros profesores jóvenes no fueron invitados, entonces empecé a sospechar que no era para eso, sino que me llamaban para otra cosa”, relató Hildina, quien es graduada de la carrera de Ingeniería Industrial.

La académica contó en su publicación que durante la reunión le “quisieron meter un poco de miedo”.

“Les dejé claro que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba mostrando la realidad y si me va a traer consecuencias lo voy a aceptar”.

Al salir de la reunión los decisores le advirtieron a la youtuber “si seguía haciendo los vídeos todo iba a llegar a otro nivel”.

Hildina, sin embargo, dijo no haberse sorprendido por el llamado de atención.

“Era algo que temía, y ustedes también, que pudiera pasar desde que estoy haciéndoles videos mostrándoles la realidad que vivimos en Cuba. Finalmente sucedió”.

Las amenazas y expulsiones de centro de enseñanza de la Isla se han hecho frecuentes en los últimos años, sobre todo con el auge de la redes sociales.

En ese sentido, alumnos, profesores, intelectuales y profesionales de diferentes ámbitos han perdido su espacio y escuelas y otros espacios laborales debido a su activismo o a sus publicaciones en Internet.

El hecho fue denunciado por el Observatorio de Libertad Académica (OLA), que alertó sobre la probable expulsión de la joven de la Universidad de Oriente.

“Rechazamos todas estas formas de instigación, todas estas formas de amenaza y adelantándonos a cualquier tipo de suceso, rechazamos cualquier tipo de determinación que tomé la universidad por las ideas políticas o las publicaciones en redes sociales de la profesora Hilda Núñez Díaz”, recalcó el investigador Sergio Angel Baquero, director del OLA.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.