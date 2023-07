MADRID, España.- La curadora de arte Claudia Genlui compartió este jueves el audio de una llamada realizada a la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay para tener noticias de Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y sed desde hace más de una semana.

Durante la llamada se escucha cómo la oficial que la atendió se negó a darle cualquier tipo de información a pesar de la evidente preocupación de Genlui por la salud de Luis Manuel. Solo se limitó a decirle una y otra vez, que si quería noticias de Otero Alcántara tenía que esperar una semana, a la visita programada.

“La impunidad de la Seguridad del Estado es tan grande, que aun sabiendo que Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre y de sed, miente a su familia y niega el peligro real en el que se encuentra Luisma”, dijo la opositora en la publicación de Instagram donde compartió el mencionado audio.

“Dicen que Luis solo tiene catarro. ¿Catarro?, cuando debió llamar el martes y hoy jueves (y no llamó). La última vez que Luis me llamó me dijo claramente que comenzaría una huelga de hambre y sed. Luis está en peligro. Lucha por su vida y su libertad”, explicó la activista.

En su publicación Claudia Genlui responsabilizó a la Seguridad del Estado cubano y a la dictadura por lo que pueda sucederle al artista.

Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre el pasado 6 de julio, días antes del segundo aniversario de las protestas del 11J.

“Luis Manuel, tras casi dos años de detención injustificada, recurre a la huelga como último recurso, una respuesta desesperada a la manipulación y tortura psicológica que sufre en la actualidad”, dijo en ese momento Genlui a Martí Noticias.

“El deterioro de su salud es evidente; las huelgas previas han tenido consecuencias graves. Nos preocupa enormemente que su vida esté en peligro”, agregó.

Unos días después la activista Anamely Ramos, al alertar del peligro que representa esta huelga para la salud del líder del Movimiento San Isidro (MSI), señaló: “Es su sexta huelga de hambre y sed. Él no habla mucho de eso, pero su cuerpo está desgastado: una parálisis, problemas de visión, desmayos sin causa cierta… cada huelga nueva de Luis puede ser la última, y da igual ya su propia voluntad. Luis solo tiene control de su mente. Hace rato que su cuerpo no está en sus manos”.

La última huelga de hambre y sed que el artista inició en prisión fue en febrero de este año, que terminó después de ocho días por razones de salud.

Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 mientras se unía a una protesta pacífica en La Habana. Meses después, fue condenado a cinco años de prisión por presuntos delitos de “ultraje a los símbolos patrios”, “desórdenes públicos” y “desacato”. En junio de 2022 fue sentenciado a cinco años de prisión tras un juicio desarrollado a puerta cerrada.