MIAMI, Estados Unidos. – La Dirección Provincial de Cultura de La Habana informó este martes que la presunta cancelación de los talleres del actor y titiritero Ángel Kike Díaz Núñez era un “error de interpretación”, poco después que la denuncia del propio artista se viralizara en redes y medios independientes.

Según la Dirección de Cultura de La Habana, el artista no fue expulsado de la institución. En cambio, la entidad arguyó que se había dado “un error en la interpretación de lo estipulado para el pago de las colaboraciones, lo que será debidamente enmendado”.

Asimismo, el organismo reconoció que Ángel Kike Díaz es un titiritero de gran prestigio. “Reconocemos su labor durante estos años y ratificamos nuestro interés en que se mantenga colaborando con la Casa de Cultura Municipal”, publicó la institución que, no obstante, no explicó el “presunto error de interpretación”.

Este domingo, Díaz Núñez denunció en su muro de Facebook que había sido expulsado de su trabajo en la Casa de Cultura de su municipio (Arroyo Naranjo), donde impartía talleres, por no contar con un diploma de graduado de Actuación.

Aunque su nombre no es muy popular entre los cubanos, los personajes a los que dio vida el actor perduran en el imaginario colectivo de varias generaciones de cubanos. Núñez Díaz interpretó durante siete años al personaje del güije en el espacio infantil de la Televisión Cubana El Camino de los Juglares, y al Tristolino de Arcoíris Musical.

“Estimados amigos colegas… Estoy dando esta noticia algo o bastante humillante, porque me expulsaron de mis Talleres en la Casa de la Cultura de mi barriada Arroyo Naranjo por no ser graduado de la Escuela de Instructores, ni del ISA, ni de la ENA… ¡Qué gran humillación! para alguien como yo que he dado tanto a nuestra cultura!”, dijo el teatrista el pasado domingo.

“He pasado muchas humillaciones, pero basta ya”, agregó.

Tras la denuncia, el titiritero recibió cientos de mensajes de apoyo de sus colegas de profesión. La actriz Eslinda Núñez, por ejemplo, expresó: “Estoy convencida de que esto es un error absurdo, injusto y doloroso. ¿Cómo alguien que trabaje en la cultura, desconoce tu trayectoria, tu gran talento? Siempre he admirado tu obra en favor de nuestros niños y aunque siento vergüenza ajena, estoy segura de que se va a solucionar”.

En su trayectoria como actor, Ángel Kike Díaz Núñez ha intervenido en numerosas obras del Teatro Nacional de Guiñol y ha integrado el grupo Teatro de Muñecos Okantomí, de La Habana. Por su personaje de El Güije ganó en tres ocasiones el premio Caricato.