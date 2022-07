MADRID, España.- El preso político Humberto Paz Gutiérrez fue amenazado de muerte por una de las autoridades de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila, donde se encuentra detenido por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

Según informó Radio Televisión Martí, Paz Gutiérrez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), explicó a sus familiares: “El problema fue con el oficial de guardia, Macías. Yo estaba haciéndole una reclamación respecto al ‘soleador’, porque él dice que es obligatorio, y yo le discutí que es un derecho del recluso. Entonces caemos en esa polémica, me sacó a empujones, me llevó para la celda de castigo, y en la celda me amenazó de muerte, `que él sí está loco, que me mataba y que aquí no pasaba nada´”.

En una grabación telefónica enviada a la redacción de Radio Televisión Martí, el manifestante relató además que al informar de esta amenaza al director de la prisión (identificado como Landy), fue acusado de “chismoso”.

“(El director) me tiró la mano por arriba y me dijo que todo está bien, y que me iba a enseñar el reglamento, pero nunca me lo mostró”, agregó Humberto Paz Gutiérrez.

Acusado de los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, Paz Gutiérrez fue condenado a cinco años de privación de libertad, tras su participación en las manifestaciones del 11J.

La detención a Humberto Paz Gutiérrez fue condenada por el Gobierno de Estados Unidos en 2021.

A través de Twitter la Embajada de EE. UU. en Cuba expresó: “Detenido por decir lo que pensaba. En lugar de permitir a sus ciudadanos el debido proceso y la libertad de expresión, el Gobierno cubano los silencia en la cárcel”.

#JailedForWhat? #PresosPorQué? – Humberto Paz Gutiérrez, detenido por decir lo que pensaba. En lugar de permitir a sus ciudadanos el debido proceso y la libertad de expresión, el gobierno cubano los silencia en la cárcel. pic.twitter.com/ByrpPzf1xh — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 17, 2021

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.