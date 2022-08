MIAMI, Estados Unidos. – El soldado Raúl Ramírez Leyva, uno de los encargados de atender las llamadas de la población al 105 (Bomberos), fue quien recibió el primer aviso del incendio iniciado en la Base de Supertanqueros de Matanzas el pasado viernes 5 de agosto, según un reporte del diario oficial Granma.

“Yo fui el que recibí la llamada. El despacho del Cupet me dice sobre el impacto del rayo: ‘Tenemos aquí una situación de emergencia, en los tanques de allá arriba se divisa humo y cierta llamarada, y aun lloviendo no se apaga’”, contó el joven.

“Actué rápido, llamé al Comando de Supertanqueros, informé al jefe de la guardia sobre la situación y ellos fueron para allá. Luego me llamó mi jefatura y le di salida rápidamente a todas las técnicas de aquí del Comando 1”.

“Nuestro carro de primer aviso estaba para un servicio en la ciudad, y de ahí lo mandé para el lugar. Me mantuve en comunicación con todo el personal”, también contó.

“Tenía idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo. De los 23 meses que llevo en el Servicio Militar, 15 los pasé en el Comando Especial de Supertanqueros, y sabía que estaban ahí. Imagínese, son compañeros míos”, dijo sobre su preocupación inicial, cuando todavía no había noticias claras del desastre.

El joven soldado se desempeña como ayudante de oficial de Guardia en el Comando de Bomberos No. 1 de Matanzas, donde está encargado de responder las llamadas que desde todos los municipios solicitan intervención de los bomberos.

De acuerdo con Granma, las personas también llaman preguntando si hay noticias nuevas sobre los bomberos desaparecidos en el incendio. “Ordene, no, no, aún no sabemos nada”, responde Raúl.

El pasado lunes, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas, Susely Morfa, rebajó a 14 la cifra de personas desaparecidas a causa del incendio de grandes proporciones que afecta la Base de Supertanqueros del polo industrial matancero.

“Al inicio fueron 17 desaparecidos. Tras la explosión se comenzó a buscar y dos personas aparecieron en los hospitales y finalmente se informa que hay 14 desaparecidos, indicó la funcionaria en declaraciones citadas por el periódico estatal Girón.

Morfa no precisó la identidad de las dos personas antes reportadas como desaparecidas ni dijo dónde se encontraban o en qué condiciones.

Por otro lado, los jóvenes Leo Alejandro Doval, Adriano Rodríguez y Fabián Naranjo, quienes cumplían el Servicio Militar Activo (obligatorio) han sido reportados por sus familiares como desaparecidos en el siniestro de Matanzas.

Los tres fueron trasladados hasta la Base de Supertanqueros para intentar apagar el incendio y estaban en la primera línea de fuego el 5 de agosto cuando ocurrieron las explosiones.

Aunque no hay información pública oficial sobre el estado de estos jóvenes, ni del resto de los desaparecidos, allegados y amigos de los muchachos han publicado mensajes de condolencias en redes sociales.

El Gobierno cubano, a cinco días del inicio del incendio, se ha negado a exponer la identidad de los desaparecidos y sus edades.

Aunque el Estado cubano no transparenta información al respecto, son sistemáticas las denuncias de muertes durante el Servicio Militar Activo (SMA). A finales de julio CubaNet publicó una incipiente base de datos donde se registran los decesos de jóvenes mientras cumplían el SMA.

